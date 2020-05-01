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「最快週末宣布金正恩死訊！」　脫北議員爆：可能由幼子接班

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▲▼北韓領導人金正恩2013年至2018年目測至少變胖40公斤。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓領導人金正恩疑似因手術失敗病逝。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩自4月11日後就再也沒有公開出現在大眾面前，有關於他命危或是早已逝世的消息持續蔓延全球，沒想到南韓的脫北議員池成鎬竟在接受《韓聯社》記者採訪時驚爆，金正恩因手術失敗早就在上週死亡，而北韓也將在本週末公布此消息。他甚至表示，金正恩有99%的機率確定已經死亡。

根據《韓聯社》報導，隸屬於未來韓國黨的脫北國會議員池成鎬1日接受採訪時透露，金正恩日前接受心血管手術，但因手術失敗，已於上週病逝。他同時還強調，雖然這個消息不能說100%正確，但是有99%的可信度。他也補充道，「目前北韓仍在苦惱後續接班人的問題。」

▲▼北韓,朝鮮,金與正,勞動黨（圖／路透社）

▲金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

池成鎬猜測，根據之前金日成與金正日逝世時的經驗判斷，北韓應該會在這個週末公布金正恩的死訊，如果北韓在金正恩死後多日才公布消息，很有可能就是因為政權內部對於接班人選無法達成共識。

另外，他在接受NEWSIS報導時也表示，北韓目前局勢十分混亂，日前中國經濟團出訪，北韓派出金正恩的豪華遊艇迎接，也只是為了掩人耳目而已。他透露，目前金正恩親哥金正哲、叔叔金平日、妹妹金與正以及金正恩的三名子女都曾被作當作接班人選候補，然而依照他個人的看法，與其說金與正會親自上位，屆時更有可能是由金正恩的兒子「世襲」領導人職位。

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