99％確定！脫北議員爆「金正恩上周已腦死」：中國已派代表團

▲ 金正恩神隱20多天，生死成謎。（示意圖／路透社）

實習記者羅明輝／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱超過20天，關於他手術病危、死亡的消息滿天飛，是生是死引起外界各種猜測。對此，「脫北者未來韓國黨」國會議員池成浩（音譯，지성호）昨（4月30日）受訪時就聲稱：「可以99%確定金正恩已在上周末死亡」。

綜合《中央日報》及《朝鮮日報》報導，池成浩在電話訪談中提到，「經北韓內部消息來源確認，金正恩近日似乎接受了心血管外科手術，但在術後出現休克症狀，最終因手術後遺症而死亡。」他強調，自己能99％肯定金正恩已經去世，「他還活著的可能性微乎其微，最後奇蹟似乎沒有發生…」。

▲ 池成浩稱，金正恩99%已腦死。（圖／翻攝自維基百科）

池成浩說道，「北韓當局過去在金日成和金正日死亡後，都延遲了將近一周才對外宣布消息，因此，金正恩的死亡消息或許會在本周周末或下周宣布。萬一下周消息仍未公布，那可能是內部局勢、接班人相關事宜還沒有準備完全，畢竟目前內部正處在一定程度的混亂當中。

池成浩也補充，「北韓日前派出經濟代表團訪問北京，討論疫情之際供應與貿易的問題，是為了替內部爭取更多時間來協調接班人事宜，事實上中國已經派出『經濟代表團』到北韓。另外，先前衛星在元山海岸看捕捉到金正恩遊艇的蹤影，因此認為金正恩正在元山『渡假中』。這艘遊艇的出現，也是當局為了轉移外界的注意所特別安排的。」

▲池成浩表示，中國已經派出「經濟代表團」到北韓。（圖／路透社）