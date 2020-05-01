金正恩神隱20日生死成謎...命理師揭「通靈結果」：應氣數已盡

▲ 北韓領導人金正恩生死成謎。（示意圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

北韓領導人金正恩神隱2週，關於他「病危、去世」的謠言滿天飛。對此，有「神明代言人」 之稱的命理師沈嶸表示，「金正恩應該氣數已盡了！查無生命能量。」隨及引起網友一陣討論。

沈嶸30日晚間在臉書發文透露通靈結果，她表示：「金正恩應該氣數已盡了！（查無生命能量）福份用盡！因果現前。雖然有傳說金正恩還活著、意識清楚……眾說紛紜但我只相信金小胖絕對狀況不好！」

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▲ 沈嶸在臉書發文指，金正恩應該氣數已盡！（圖／翻攝自沈嶸臉書）

沈嶸不忘叮嚀信徒，極端年會極端死很多人，「大家小心別被『鬼』抓走，『鬼』指的就是疾病、肺炎、小人、意外、偷盜、欺騙、失業、倒閉虧錢等…多行善事保平安。」另外，她也在貼文下方預測，極權國家什麼都可能發生，金正恩胞妹金與正很可能會暫時接班。

據悉，金正恩最近一次曝光，是上個月11日主持「勞動黨政治局委員會會議」，隨後一直就神隱至今，就連往年4月15日必定參加的祖父金日成誕辰日活動（太陽節），今年也罕見缺席，生死行蹤成謎，引發各界熱議。今（1）日正逢北韓重要節日「勞動節」，金正恩此次是否會現身，也獲得高度關注。

▼ 沈嶸提醒，極端年會死很多人，要多行善事保平安 。（圖／翻攝自沈嶸臉書）