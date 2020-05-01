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信件永遠被拆開看過！他氣到想「告爸爸給教訓」　過來人曝：拆1秒賠2萬

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▲▼家人愛擅自拆信。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲隨便拆人家信件很沒禮貌。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

有些人搬到外面住是因為住在家裡沒隱私，家人可能會擅自跑進房間，或是自動拆封他人的信件。一名網友指出，每次寄到家裡的信，就算收件人清楚寫著他的名字，還是會被家人搶先一步拆開來看，令他覺得十分不受尊重。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，「有沒有人跟我一樣，寄到家中的信件永遠都是被拆開來看過的！」他收到的信件每次都是已拆封，信封袋上明明寫著「本郵件僅限收件人拆封，如非收件人擅自拆封，需自負相關法律責任」，即便是家人也應該重視隱私權，不該隨便把別人的信打開來看，「是不是該告他一次，讓他知道不是當爸爸的就可以我行我素？」

請繼續往下閱讀...

▲▼中華郵政,郵差,郵務,送信,投遞,郵車。（圖／記者李毓康攝）

▲就算是家人也不可以隨便拆信。（示意圖／記者李毓康攝）

網友回應，確實蠻多長輩習慣未經同意就拆家人信件，「好像蠻多人有這個困擾，不是爸爸就是媽媽」、「我爸媽也會這樣，但我都是帳單，所以他們開了就幫我繳，我個人是挺欣然接受的」、「普遍華人總覺得小孩沒資格有隱私權，很不懂得要尊重孩子，阿拆了又不付錢最幹」、「這是隱私問題，不是說家人就有權看別人的東西」、「我老公的信件就是被沒水準的人拆開，我老公就去報警～最後上調解庭2萬元和解，拆1秒信封賠2萬元的故事。」

網友也提供了幾項辦法，「以後規定誰拆開（帳單）就誰出錢」、「我說拆我信以後帳單都給你繳！從此以後信都沒人拆了。」或是在郵局租一個專用信箱，一年300元，以後把通訊地址改為此信箱，信件就不會再寄到家裡去，只要收到email通知再到該郵局取件就好。

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