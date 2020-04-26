受小豬事件波及…廣大男性「突被女友翻手機」！　網：夠信任根本懶得看

▲給另一半看手機不是義務。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

近日的「豬揚風波」起因全是一台備用手機，裡面竟藏著大量劈腿證據，醜聞被爆出後，女性紛紛開始檢查男友手機，害廣大男網友正皮皮挫。一名網友指出，他正是受到波及的被害者，自己什麼也沒做卻被女友翻手機，「整個超不爽，完全沒被相信的感覺。」

原PO在PTT表示，他相當注重個人隱私，「本身就是個討厭被翻手機的人，覺得很不尊重人」，曾經被女友突襲檢查過手機，雖然裡面並沒有不當對話紀錄，但女友這個舉動讓他非常不滿，感覺自己不被信任，如今小豬事件鬧得沸沸揚揚，再度掀起一波女友懷疑潮，「因為小豬事件，被要求手機給女友看的+1。」

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▲檢查手機並不能預防男友偷吃。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網友指出，若伴侶之間夠信任，根本不會想要去看對方手機，「信任問題= =我男友在他換手機後隔天就主動讓我設face ID，不過也因為真的很信任，所以根本懶得看對方手機」、「從來不會想去看對方手機，因為很信任」、「我們是互相隨便看沒差，所以就很信任也懶得看。」

事實上，網路上一直有不少關於「情侶互看手機」的討論文章，先前一名女網友在PTT發問「會同意男女朋友互看手機嗎？」內文提到，她完全可以接受給男友看手機，但男友認為那是他的隱私權，沒必要給另一半檢查，「我覺得情侶間應該完全沒有秘密才對，不是嗎？」雙方還為此陷入感情僵局。

網友回應，「真的會不忠的人也不會因為你看手機就改善吧，只是藏起來吃而已」、「你跟你好友靠北你男友的對話妳會想讓對方知道？手機裡有日記會想讓男友看嗎？買了什麼、google過什麼、電子郵件等這些全是隱私，完全不想讓對方知道啊」、「你這種人以後一定會偷翻小孩的東西，不尊重隱私的人非常討厭」、「尊重每個人都是個體，你可以不代表每個人都要像你一樣。」