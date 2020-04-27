陸人口普查「陸配在台家人全登記」　國台辦：歪曲事實

▲大陸人口普查傳出針對陸配收集身家情報。（圖／陳柏惟提供）

記者任以芳／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟指出，有陸配投訴，大陸第七次全國人口普查工作，要求陸配也要提供在台家人戶籍資料。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（27日）表示，「有關說法完全是歪曲事實，別有用心，企圖破壞兩岸關係。」

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮指出，根據有關法律和規定，大陸國務院決定於2020年開展第七次全國人口普查，普查的標準時點是2020年11月1日零時，在大陸居住的台灣居民屬於普查範圍，不在大陸居住的台灣居民不屬於普查範圍。

據了解，大陸將於2020年展開第七次全國人口普查，普查標準時點為明年11月1日凌晨零時。這次人口普查對象，是指普查標準時點在大陸境內的自然人，以及在大陸境外、但未定居的大陸公民，不包括在境內短期停留的境外人員。其中，在境內居住的港澳台居民和外國人也屬於普查對象，需要進行普查登記。

▲陳柏惟接獲陸配陳情，疑似被對岸要求人口普查。（圖／陳柏惟提供）

針對陸配是否列入大陸普查人口名單內？日前，台灣基進黨立委陳柏惟表示，接獲1名嫁來台灣的陸配陳情，大陸要求她填寫個人資料，連台灣夫家的家人也要寫。對此，陸委會也強調，台灣是法治國家，個人資訊依法受到保障，若陸方相關單位藉此蒐集兩岸婚姻家庭成員個資，我方將嚴格依法查辦。