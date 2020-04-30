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快訊／行政院提名陳耀祥任NCC主委、楊翠任促轉會主委

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▲促轉會代主委楊翠。（圖／記者李毓康攝）

▲促轉會代主委楊翠。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院30日完成通傳會（NCC）委員人選案及促轉會委員人選案，已函請立法院審議。其中在NCC部分提名陳耀祥任主委，促轉會則提楊翠擔任主委。

行政院30日表示，國家通訊傳播委員會5位委員(含已出缺的主任委員及副主任委員)，除其中1名出缺委員任期至111年7月31日止外，其餘委員任期將於今(109)年7月31日屆滿，依該會組織法第4條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已將提名人選陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王維菁及蕭祈宏等5人名單函送立法院審查。

行政院指出，本次通傳會委員之提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中現任委員陳耀祥為續任；翁柏宗曾任該會委員、副主任委員；林麗雲、王維菁及蕭祈宏等3人為新任，並指定委員陳耀祥為主任委員，翁柏宗為副主任委員，除被提名人蕭祈宏任期自109年8月1日至111年7月31日止外，其餘4人任期均自109年8月1日起至113年7月31日止，上開被提名人專長含括法律、電信及傳播相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

此外，行政院表示，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定。此次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利通傳會業務得以順利運作。

促轉會部分，行政院表示，行政院業於109年4月22日同意延長促轉會任期，又該會置委員9人，其中主任委員、副主任委員及2名兼任委員合計4人出缺待補。因此，依促轉條例第8條規定於延長任務期間時更換及提名委員，並於立法院同意後任命。

行政院指出，本次促轉會主任委員等人之提名，經審慎考量，就相關領域遴選優秀人才，其中指定現任專任委員楊翠為主任委員、葉虹靈為副主任委員，現任專任委員彭仁郁更換提名為兼任委員；另新提名王增勇先生、林佳範先生及陳雨凡女士等3人為專任委員，新提名徐偉群先生及蔡志偉先生等2人為兼任委員，合計更換3人職務，新提名5人，另留任委員許雪姬未異動；又上開委員任期均至促轉會依促轉條例第11條第2項解散為止。

行政院強調，提名時已併同考量政黨及性別比例，以符合促轉條例之規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利促轉會業務得以順利運作。

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