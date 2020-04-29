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至少可打112急難電話！NCC砸3.9億改善5大山屋、112條山徑行動通訊

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▲▼改建後的天池山莊。(圖／南投林管處提供)
▲NCC將在今年底完成改善台灣5大山屋、112條山徑等山林區域行動通訊，至少要可以打112急難電話。圖為天池山莊。(圖／南投林管處提供)

記者陳世昌／台北報導

為改善台灣5大山屋、112條山徑等山林區域，以及國家公園及台鐵南迴線地區行動通信，NCC已向行政院申請第二預備金3.9億元，用來補助基地台基礎建設。NCC表示，這是配合行政院開放山林政策進行的通訊改善，預計今年底完工後，偏遠山林地區至少可以撥通112緊急救難電話。

NCC基礎設施與資通安全處副處長鄭明宗表示，現行並沒有補助山林區域、國家公園建設通訊基地台的辨法，這次是配合行政院開放山林的政策，首次針對5大山屋、112條林徑，以法制法方式補助49%建設費用，鼓勵電信業者興建基地台。

鄭明宗表示，台灣偏鄉地區是人口數低於平均值1/5的地方，NCC設有有普及基金針對偏鄉補助電信業者建設基地台，而山林區域是比偏鄉還偏鄉的地區，幾乎沒有人居住，只有山友活動或工作需要到山上去，或是救難需要，與補助偏鄉的性質不一樣。至於補助南迴鐵路改善通訊是大眾交通考量，路線的考量，與山林區域、國家公園不同。

▲▼嘉明湖。（圖／攝嘉明湖國家步道網頁）
▲台東嘉明湖。（圖／攝嘉明湖國家步道網頁）

NCC已向行政院申請第二預備金補助，如果行政院無法全額補助，會在報行政院核定下動用通傳基金，總經費3.9億元，預計今年底完成。鄭明宗說明，九九山莊、天池山莊、檜谷山莊，向陽山屋、嘉明湖山屋等5大山屋，以及112條山徑，是由教育部統籌，透過林務局提供的名單，由NCC來執行，這部份的改善共需1.8億元補助款。

29日NCC因考量山林區域、國家公園與南迴鐵路的需求性質不同，決議將分開成不同案件處理。

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