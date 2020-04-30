新任5位NCC委員出爐！面對中天換照、大陸OTT TV兩大難題



▲NCC國家通訊傳播委員會代主委陳耀祥，獲提名續任並真除主委。（資料照片／記者季相儒‎攝）



記者陳世昌／台北報導

行政院提名5位新任NCC委員及正副主委名單30日正式出爐，包括陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王維菁及蕭祈宏等5人將在立法院審查過半同意後，於8月1日上任。新一屆NCC委員上任後馬上將面對中天電視換照、OTT TV管理與大陸業者違規落地問題，都是政治敏感議題，預料也將成為立委審查其資格時的關注焦點。





▲下一屆NCC主委陳耀祥背景資料（資料來源：行政院，製表／陳世昌，以下同）



根據提名資料，5位新委員中，包括代主委連任並真除的陳耀祥、前代主委回鍋副主委的翁柏宗，以及現任NCC主秘轉任委員的蕭祈宏，都具雄厚NCC實務經驗，組成基本盤鐵三角完全不需要上任蜜月期；另二位新任委員林麗雲、王維菁則是推動媒改不遺餘力的資深傳播學者。



新任委員上任後首先要面對的就是中天電視每6年一次的執照到期，換照申請審查工作，中天電視6年前換照、3年前的評鑑，都是在附帶條款下過關，這次除了要重新檢視之前的附帶條款被執行狀況，近2來中天違規與改善情況也將被再次檢驗，中天是否被撤照不只是單純新聞專業問題，要用什麼方式處理這具高度政治性的議題？是新委員一上任就要面對的。





▲行政院提名下一屆NCC副主委翁柏宗背景資料。



另一個焦點是大陸OTT TV非法在台落地、收費，NCC草擬的規管依據《網際網路視聽服務法》，難度非常高、號稱全球首部OTT TV法，也將由新委員拍版草案條文。



律師方瑋晨指出，不論是「愛奇藝」或「央視」OTT，如果是針對中國大陸OTT TV來台營業的管制，他認為在這個問題上NCC現在的草案能做的很有限，目前中資OTT的問題是在於中資的愛奇藝、央視OTT透過台灣代理商繞道取巧在台灣撥出，而Netflix、Disney+等並非問題重點。然而通傳會的草案方向，其實只是增加Netflix、Disney+等或其他與中國無關的OTT義務，但還是管不到、處理不了中資OTT(央視OTT、愛奇藝)。





▲行政院提名下一屆NCC委員林麗雲背景資料。





▲行政院提名下一屆NCC委員王維菁背景資料。





▲行政院提名下一屆NCC委員蕭祈宏背景資料。