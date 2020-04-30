連5零確診！振興抵用券即將上路？　龔明鑫給答案

▲行政院紓困記者會。（圖／翻攝行政院直播）



記者蔡文鈴／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，連續5天「零確診」振奮人心，指揮中心也曾提及，若連續1周零確診，「紓困振興抵用券」抵用券就可上路，對此，政委龔明鑫30日在記者會上表示，專業交由指揮中心判斷，行政院準備好後就會啟動。

行政院30日下午三點半將召開行政院紓困振興方案「紓困執行進度報告」記者會，由龔明鑫、勞動部次長林明裕、交通部次長黃玉霖出席。

針對振興抵用券何時發放，是否如指揮中心先前所說的，連續一周零確診就發放？龔明鑫表示，還是要讓指揮中心做專業上判斷，不過行政院都會先準備好，不管是抵用券或消費方式都會準備好，只要指揮中心認為可以推動上路，就會啟動。

新冠肺炎疫情衝擊產業，經濟部預計待疫情緩和後，推出振興抵用券刺激內需。行政院長蘇貞昌14日備詢時表示，政府現在都要求民眾保持社交距離、減少出門，不要到群眾過於擁擠的場合，這與抵用券希望刺激消費、擴大內需的目標有所矛盾，因此還是要等疫情緩和才能端出來，並強調「疫情一緩和，我們恨不得趕快刺激經濟消費」。

沈榮津於28日答詢時表示，酷碰券屬於振興經濟階段，要等到疫情緩和再上路，在防疫期間如果開始刺激消費，恐怕會造成防疫破口，至於上路時間點要尊重疫情指揮中心的專業判斷；衛福部長陳時中回應，「要先觀察台灣社會的集體防疫工作情況，大家遵守得愈好開放愈快。」