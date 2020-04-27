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NCC新任正、副主委陳耀祥、翁柏宗打破委員任職紀錄

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▲▼立法院院會,NCC代理主委陳耀祥。（圖／記者李毓康攝）
▲NCC代理主委陳耀祥被提名續任委員並真除主委。（資料照片／記者李毓康攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC下一屆5位委員及正副主委提名人選即將出爐，現任代理主委陳耀祥表現獲好評可望被提名續任委員並真除主委，其他4位委員包括NCC前代主委翁柏宗並任副主委、NCC現任主任秘書蕭祈宏、台大新聞所教授林麗雲、師大大眾傳播所教授王維菁。

這次NCC新任正、副主委人選陳耀祥、翁柏宗都打破NCC委員任職紀錄。陳耀祥不僅是第一位由委員直升(代)主委，下一任期主委滿後，則是NCC首位連續不中斷做滿２屆各４年合計8年任期的委員，其中主委職務合計5年，也是目前為止任期最長的一位。

翁柏宗回鍋擔任副主委也算創了新紀錄，如果他回任做滿4年任期，前後合計將擔任3屆共9年NCC委員，創下做最久、最多屆委員的紀錄。

▲▼國家通訊傳播委員會NCC副主委暨發言人翁柏宗。（圖／記者葉佳華攝）
▲NCC前代理主委翁柏宗獲提名回鍋副主委。（圖／資料照片）

現任代理主委陳耀祥於105年8月1日擔任NCC委員，於108年5月30日臨危授命接代主委迄今。他在代理主委任內績效著著，除了加大力度處理廣電媒體「假新聞」舉報案，建立量化方式對新聞台報導特定人物、內容進行監理，同時完成電信管理法立法及後續作業，以及5G釋照、競標作業，標出超高標金充實國庫。

對於比較不熟悉的有線電視業界生態與紛爭，陳耀祥一方面參與多次爭議調處案，再約見主要負責人詳談，在很短時間內掌握重握處理重點，善用行政指導方式避免斷訊事件發生，更推動授權費爭議強制仲裁機制法化解決方案。

陳耀祥是行政法專業背景出身，處理NCC大小事務的前提一定先要求完備法律程序、依據，讓NCC面對高敏感度的政治性爭議案件，如中天電視、韓國瑜新聞內容等等裁處，雖被韓粉「氣噗噗」恨之入骨，卻仍能做得理直氣壯不手軟。今年初他曾私下透露，經過4年的歷練，對NCC法令、政策、產業界等各方面裡裡外外可說是爐火純青般，正是得心應手的時侯，可惜任期就要到了。如今他再獲提名連任可說得償所願，未來4年NCC政務推動可期。

陳耀祥今年56歲(1964年出生)，是現任台北大學公共行政暨政策學系專任助理教授，4年前借調擔任NCC委員，如今再升任主委，連續8年中斷教職，可說了犧牲了學術升遷的機會轉而從政，但其在NCC主委的表現走出了另一條路，未來絕對有機會更上一層樓。

▲▼財團法人若宇法律文教基金會與有澤法律事務所共同於2020年2月7日(五)主辦「有線電視市場紛爭、頻道上下架紛爭與解決機制」研討會，NCC代理主委陳耀祥(右2)、方瑋晨律師(左2)分別擔任報告人，NCC前副主委翁柏宗(中)擔任與談人。有澤法律事務所主持律師楊大德律師(右)主持座談（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC主委陳耀祥(右2)、副主委翁柏宗(中)今年2月同台出席研討會。（圖／記者陳世昌攝）

準副主委翁柏宗曾經是NCC首位具事務官身份的副主委，電信工程專業背景出身，NCC於95年成立時由電信總局轉任，103年8月由主秘獲任NCC委員、副主委，108年4月前主委詹婷怡請辭後代理主委，不僅熟悉NCC管轄電信、傳播領域所有業務與法令，立法院人脈關係也深厚。

不過翁曾於108年5月因個人身體健康因素辭去代理主委，副主委及委員職務，並辦理退休。他是在前主委詹婷怡於108年4月2日請辭後接任代主委，不料僅58天就請辭，當時曾創下任期最短(代)主委的紀錄。

5位新提名人選將在爭取立法院過半數委員同意之後，於8月1日上任，其中蕭祈宏的任期2年，其餘為4年。5位新提名委員，加上2位在任委員，7位中有翁柏宗、蕭祈宏2位是電信專業，林麗雲、王維菁是傳播專業，孫雅麗、鄧惟中是資訊專業，主委陳耀祥則是行政法專業。

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