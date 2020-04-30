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英泰晤士報刊陳時中專文《別允許中國阻擋台灣加入WHO》：可扮演全球重要角色

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▲▼防疫五月天,陳時中,莊人祥,周志浩,張上淳,羅一鈞。（圖／ETtoday資料照）

▲衛福部長陳時中率領中央流行疫情指揮中心，成功為台灣擋下疫情。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社記者戴雅真倫敦29日專電

英國主流媒體「泰晤士報」（The Times）今天刊登衛生福利部長陳時中專文。陳時中在文中指出，台灣可在全球衛生扮演重要角色，呼籲世界衛生組織（WHO）納入台灣。

陳時中在「不可讓中國阻擋台灣參與世衛」（China can't be allowed to block Taiwan from WHO）文中表示，台灣在經歷嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的慘痛經驗後，17年來面對各種新興傳染病威脅，總是嚴陣以待，從未輕忽懈怠。

因此，當去年12月31日首度確認中國武漢發生不明原因肺炎，台灣即在當日啟動武漢直航班機的登機檢疫措施；並在今年1月2日成立嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變工作小組、1月20日成立中央流行疫情指揮中心，有效整合跨部會防疫資源，全數投入疫情防治工作。

文中指出，早期因應使政府得以控制住疫情。儘管台灣在地理位置上鄰近中國，然截至27日，台灣僅有429起確診病例，其中本土55例、6例死亡。

台灣現設有入境檢疫電子系統，讓旅客透過手機填報健康資料，並與社區關懷及生活支持管理資訊系統串接，以利政府單位關懷及提供就醫協助。另將病患旅遊史註記在健保IC卡，提醒醫師留意，以及早發現可能個案，阻斷社區傳播。

文中表示，對於居家檢疫或居家隔離民眾，政府與電信業者配合，採取隔離檢疫地點的GPS定位追蹤，違法者將進行裁罰。再者，台灣提升實驗室檢驗量能，擴大監測採檢範圍，並回溯性採檢先前檢體檢驗結果為陰性者等高風險對象；同時指定50家區域及醫學中心、167家社區採檢院所，進行分級收治及採檢。

此外，台灣於1月24日起管制醫療用口罩出口，並擴充口罩量能。另推行健保卡實名制度，開放民眾網路訂購、超商取貨，此措施幫助有限資源的最有效分配。

陳時中在文中表示，地方疫情控制不好即可能造成全球大流行。台灣雖非WHO會員，卻努力加入全球對抗新冠病毒行列。自4月起，台灣已捐贈超過1000萬個口罩給全球包括英國在內等多個國家。

陳時中表示，為確保全球衛生安全不再因缺乏溝通及透明度而產生致命性盲點，台灣恪守「國際衛生條例2005」（IHR 2005）規範，主動向WHO通報確診病例，同時積極與包括英國在內等國家及歐洲疾病預防管制中心（ECDC）分享交流確診病例，並將病毒基因序列上傳「全球共享禽流感數據倡議組織」（GISAID）供各國查詢。

他表示，台灣不管在防疫經驗、防疫快篩、疫苗及相關製藥能力上，都可以跟世界分享。然而很遺憾地，WHO由於中國施壓而長期將台灣排除在外。若WHO的使命真是確保人人享有最高健康標準，那麼WHO需要台灣，就如同台灣需要WHO。希望待疫情緩和後，WHO可以認清疫情沒有國界，WHO不應忽視或低估任何國家可對全球健康安全做出的貢獻。

陳時中表示，台灣感謝所有呼籲支持台灣加入WHO、並肯定台灣可在全球衛生扮演重要角色的英國國會議員，呼籲WHO讓台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動，確保台灣2300萬人民擁有WHO憲章所規定的「健康是基本人權」，及落實聯合國2030年永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

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