超有愛！台灣2天捐了228萬片...破26萬人響應「護台灣助世界」

▲不少人將過去沒有領的口罩捐出去。（圖／記者陳涵茵攝）

記者許凱彰／台北報導

新冠肺炎（Covid-19）全球疫情案例不斷上修。中央流行疫情指揮中心在27日推出「護台灣、助世界」的活動，讓民眾捐出自己過去未購買的口罩配額，捐贈到國外，截至29日晚間，累積破26萬人響應，數量也突破了228萬。

指揮中心在27日推出「護台灣、助世界」的活動，邀請民眾透過「健保行動快易通」APP響應，可以將自己過去未購買的口罩配額，捐到國外去。陳時中日前也表示，這個活動是讓全體國民展現心意，政府也能衡量國民的心意到哪，以此範圍來進行口罩的數量捐助。

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▲26萬人響應，捐破228萬片口罩。（圖／翻攝自【2020世衛日．護助年】活動網站）

指揮中心還提到，不只國內的民眾可以參與，在海外的國民一樣可以透過「全民健保行動快易通」APP參與響應。截至29日晚間，「護台灣、助世界」官網顯示，共26萬1494人次響應活動，捐出228萬2064片口罩。

不少網友都貼出自己「勾選我願意」捐出口罩的截圖說到，「不能只有台灣好，世界好才能恢復正常生活」、「善良富足的台灣人」、「助人為樂，能照顧到國人，又能幫助到其他國家，這是台灣的榮耀，也是我們的驕傲」、「我台灣我驕傲，我也捐了+1」。

捐出口罩簡單4步驟：

1. 進入「全民健保行動快易通」

2. 點選「健康存摺」圖示

3. 點選「響應人道援助」

4. 按下「我願意」>>選擇公開姓名或默默行善