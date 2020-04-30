連續4天零確診生活重回常軌？　急診醫「幾年內是回不去了」揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情連續4天零確診，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學30日凌晨在臉書PO文表示，假如維持零確診的天數增加，是不是有機會恢復往常的生活，「我必須殘忍地跟大家說，不管台灣零確診的天數有多少，以前那種出門不用戴口罩、可以自由出國旅行的日子，幾年內是回不去了！」

▲民眾戴口罩拍攝懸日。（圖／記者林敬旻攝，下同）

謝宗學在臉書粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」的PO文中提到，隨著零確診的天數增加，一定有人會問，是不是繼續這樣保持下去，就有機會回到以前安穩的生活，但其實不管台灣保持幾天零確診，出門不用戴口罩、可以自由出國的日子，幾年之內恐怕是回不去了，因為不管是疫苗還是解藥，最快也要1、2年的時間研發以及試驗，甚至有一定機率會失敗，需要全部重來。

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謝宗學認為，要出現對抗新冠病毒有效且安全的疫苗或藥物，絕對需要大量的時間研究，雖然台灣的死亡病例數僅6例，但每天全球仍有許多生命因為染病消逝，全球疫情並沒有大幅度趨緩，「我們必須認清，勤洗手、戴口罩、維持社交距離等個人防護不是暫時的生活模式，必須內化成生活的一部分，慢慢演化成生活習慣，最後像每天一定要吃飯、喝水般，變成生活的必需行為。」

▲防疫期間幾乎到處都有呼籲民眾戴口罩、保持安全距離的告示。

謝宗學指出，只有這樣才能守住台灣不爆發大規模社區疫情的防線，只有嚴守個人生活規範，才有可能維持「幾乎正常的生活」。他還在文末引述中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的話，能否放寬防疫限制要看民眾的表現，希望大家能嚴守個人生活規範，確實執行，守住這條線，生活就有機會接近正常化。

此外，指揮中心在29日的記者會上也提醒，近期新增個案數趨緩，出院個案數穩定上升，兩者曲線差距逐漸縮短，顯示國內疫情已得到控制，且仍保留醫療量能以應對突發狀況，但民眾還是要維持警覺，五一連假落實防疫措施，如有不適症狀應戴上口罩就醫，減少出入公共場所或搭乘大眾運輸，降低疫情傳播風險，確保得來不易的防疫成果。