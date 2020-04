譚德塞被抓包「推特1月PO病毒未人傳人」　撇是「中國說」堅稱早發警告

▲譚德塞今年一路走來,不斷發生爭議。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者唐佩君布魯塞爾29日專電

世界衛生組織秘書長譚德塞今天提出處理新冠肺炎疫情的時間表,表示1月14日世衛專家即表示病毒可能人傳人,捍衛初期已發出警報。他另表示30日將召集緊急委員會評估情勢。

世界衛生組織(WHO)1月30日宣布2019冠狀病毒疾病(COVID-19)為「國際關注公共衛生緊急事件」(PHEIC)即將屆滿3個月,迄今疫情在全球已造成逾300萬感染案例,逾20萬人死亡。國際批評世衛防疫失當,未第一時間宣布病毒人傳人。美國總統川普更因不滿世衛傾中決定暫緩金援。

世衛組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)今天在日內瓦記者會上提出處理疫情時間表,反駁外界相關批評。

其中一則批評是因世衛1月14日在推特上發布一則訊息說,依據中國初步調查,未有明顯證據顯示發生人傳人。這則推特訊息後來引發外界認為世衛協助中國隱匿疫情,未在第一時間發布病毒人傳人。

對此譚德塞今天在記者會上表示,世衛當時在推特公布這則訊息,用意是向外界公布當事國所通報的訊息。他並進一步辯護說,1月14日當天,世衛專家即表示根據過去在冠狀病毒方面的經驗,推斷可能發生人傳人。

不過,譚德塞今天並未明言是哪位專家在1月14日指出可能人傳人。實際上,世衛研究冠狀病毒部門的專家范科霍芙(Maria Van Kerkhove)當天在記者會上提到的是可能「有限」的人傳人(it’s certainly possible that there is limited human to human transmission.)

此外,譚德塞今天提出的疫情處置時間表也提到,2019年12月31日,世衛的流行病情報系統獲得一份有關中國武漢市原因不明的肺炎病例的報告。第二天,世衛要求中國根據「國際衛生條例」提供更多訊息,並啟動小組協調日內瓦總部以及區域和國家辦事處應對。

他說1月5日世衛即發布疾病爆發新聞,對包括科學和公共衛生領域專家以及媒體發布訊息。1月11日,中國分享病毒的基因序列,並報告了首例死亡。

1月27日譚德塞與世衛其他主管一起前往北京,與中國領導人習近平與其他人見面,譚德塞說是為了解更多應對措施並提供援助。而且世衛在1月30日就發布構成「國際關注公共衛生緊急事件」,這是世衛可以宣布的最高級別緊急狀況。

譚德塞今天強調世衛一開始就是迅速果斷行動,並很早就向全球發出警告。他說世衛過去3個月以來,每天不間斷工作向全球發出警報,支援各國並挽救生命。若要說有一件事還沒做,那就是還沒有放棄,譚德塞並強調「我們不會放棄」。

新冠肺炎疫情爆發以來,國際對譚德塞帶領世衛的能力已失去信心,除了全球網友連署破百萬要求譚德塞下台外,美國國會議員也聯名致函川普,要求譚德塞下台才能金援世衛。

譚德塞說,在宣布「國際關注公共衛生緊急事件」3個月後,他將在4月30日重新召集緊急委員會,委員會將評估目前疫情大流行的最新情勢並提供建議。