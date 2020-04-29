防疫100天！陳時中6面向報告：2曲線差距縮短，國內疫情已控制

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

中央流行疫情指揮中心在28日成立第100天，指揮官陳時中以「精準防疫100天-台灣模式」進行疫情爆發以來的簡報。衛生福利部也在29日將報告內容整理成約2分半鐘的重點影片，回顧100天來陳時中帶領著指揮中心對抗新冠肺炎，也感謝全體國民一起守護了平凡而珍貴的日常。

在報告影片當中，陳時中以釋疑、迷思解析、數據分析、科學依據、實例、風險溝通等6大面向對國民報告，並感概說到，「這100天也非常謝謝全國的民眾，還有我們的記者女士、先生們，陪我們一起度過了，有時候緊張，那偶爾有時候會稍微輕鬆一下，這樣一個日子，未來還有一段路需要走，但目前的跡象看起來都往好的一方面來進行。」

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指揮中心指出，近期新增個案數趨緩，出院個案數則穩定上升，兩者曲線差距逐漸縮短，顯示國內疫情已得到控制，且仍保留醫療量能以應對突發狀況。但也提醒，民眾仍要維持警覺，五一連假落實防疫措施，如有不適症狀應佩帶口罩儘速就醫，減少出入公共場所或搭乘大眾運輸，降低疫情傳播風險，並確保得來不易的防疫成果。

陳時中也表示，以目前的事態來看，精準防疫的戰略是成功的，能夠讓疫情往比較好的方向走，「是因為我們全體國民大家的合作」。

影片上傳後有網友留言表示，「謝謝前線防疫的英雄們」、「 真的超感謝這些防疫人員」、「辛苦了，台灣感謝有您們」、「超級棒的防疫五月天~」「謝謝你們的奉獻，守護我們的健康。」