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照顧新冠病人津貼加碼！醫師依患者程度加發2千至1萬「額外獎金」

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▲衛福部醫事司石崇良司長出席中央流行疫情中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部醫事司司長石崇良。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎病患照護仰賴一線醫護人員，衛生福利部今（29）日晚間表示，已爭取預算滾定修正，以實質鼓勵投入防疫工做得第一線人員，除原公布的津貼獎勵從優發放之外，再加碼將研擬依收治患者疾病嚴重程度，給予每人每日2千至1萬的獎勵方案。

衛生福利部4月14日修正公告「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，擴大津貼及獎勵對象。衛福部醫事司司長石崇良指出，計算基準以病房為單位給予津貼，專責醫師每人每日1萬元、專責護理人員每人每班1萬元、專責醫事放射人員每人每月1萬元、專任感染管制人員每人每月1萬元。

請繼續往下閱讀...

但為考量排班及照護品質，隔離病房、專責病房之每名醫師以每日照護不超過十床為原則，可採日夜輪班方式申請；護理人員以每人每班照護不超過五床為原則(優於醫學中心評鑑標準之護病比1:7)，可採每日三班方式申請。加護病房專責醫師，採日夜輪班方式申請；護理人員以每人每班照護二床為原則，採每日三班方式申請。

石崇良表示，目前相關預算仍在立法院審查，但已經參採各界意見研擬加碼獎勵方案，依收治病人數、病情嚴重度及住院天數給予額外獎勵，且全數分配予第一線及共同照護醫師。

舉例來說，無嚴重肺炎徵候的肺炎患者每人日加發2,000元，嚴重肺炎患者每人日加發4,000元，使用呼吸器患者每人日加發8,000元，使用呼吸器且敗血症患者每人日加發1萬元。

此外，也會有針對急診醫護人員及基層院所的獎勵方案，使投入防疫之醫療機構與人員獲得應有之鼓勵。

衛福部說，相關津貼申請作業須知，已於4月24日發函各醫院，由醫院按月核實造具人員津貼發給名冊及班表，發放期間並回溯至1月15日起的收治個案，因此，今年1月至3月津貼，須於5月20日前向衛福部提出申請以利發放。

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