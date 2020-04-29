快訊／陸軍中尉輕生案　蔡英文：已啟動調查

記者蘇晏男／台北報導

針對陸軍六軍團269旅黃姓中尉排長，於16日傍晚被發現在營區輕生一事，讓其家屬非常難過，還寫千字文給總統蔡英文，希望啟動調查還公道。對此，蔡英文指出，檢調機關已經啟動調查，「該負責的人也一定會負責任」。

新冠肺炎疫情衝擊我國產業，政府推出紓困振興方案，但基層對於申請繁瑣、複雜而有反彈，總統蔡英文29日下午赴新北市視察「勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形」。

蔡英文受訪時表示，269旅這件事令人傷心，每條年輕生命都是珍貴、需要珍惜的，那這件事情檢調機關已經開始調查事情原因，「我要請這位士兵母親能夠節哀」，一定會調查清楚，該負責的人也一定會負責任，希望不要因為這樣事情影響國軍士氣。

▲蔡英文訪視「勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形」。（圖／記者黃國霖攝）

事發經過是，該位黃姓中尉排長16日傍晚被發現在桃園市楊梅區高山頂營區輕生，根據營區部隊紀錄，黃姓中尉被發現陳屍後，其手機一直處於通話中；其同僚17日在臉書爆料，認為上級長官為業績欺壓基層，不顧工作過量問題為主要兇手。

據指出，黃姓中尉16日傍晚營區連長以電話聯繫，因黃手機通話中未連繫上，下午4時30分，連長要求各組幹部在營區搜索，結果傍晚5時40分在大禮堂樓梯間發現黃姓中尉已死亡。

而六軍團政戰主任陳中吉少將表示，軍方秉持坦然態度，勿枉勿縱的立場，配合司法調查釐清真相，若有行政疏失責任絕不寬貸。至於針對媒體報導，包含爆料者質疑的相關疑問，軍方已經掌握，並提請檢方偵辦。

陳中吉表示，籲請各界尊重檢方權責，若有相關事證，可以提供檢方調查，也請各界不要妄加論斷，以免對家屬跟單位二度傷害。

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