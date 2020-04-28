南開科大、智齡科技合作　導入「Jubo IoT 照護推車」服務長者

▲▼南開科技大學與智齡科技公司簽立合作備忘錄，成立智齡人才培訓中心，以福祉科技與服務管理做為重點特色，規劃專業銀髮產業學程。（圖／南開科技大學提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南開科技大學民生學院，結合文化創意與設計系、數位生活創意系等5系1所之資源，與智齡科技股份有限公司簽立合作備忘錄，將福祉科技與服務管理做為重點特色，規劃福祉專業與銀髮產業學程。

南開科技大學校長許聰鑫、副校長林正敏、民生學院院長陳聰堅和民生學院各系學生代表，與智齡科技聚焦跨領域，結合老齡產業發展、高齡社區營造與發展、智慧養老、產品研發、人才培育、遠距醫療與照護技術等議題，展開合作交流活動。

透過這次合作，學校導入智齡科技開發的「Jubo IoT照護推車」以及「Jubo家人安心寶」照護科技服務，讓使用者更加了解照顧長者的需求，隨時保持對長者的關懷。

Jubo IoT照護推車減少紙筆抄寫，為長者所量測的血壓、血氧與額溫，都能即時上傳存檔，若有問題還能自動通知管理人員。Jubo家人安心寶的使用對象，顧名思義就是「給家人使用」，使用方式很簡單，只要3個步驟，手機裡有安裝LINE、LINE裡加入家人安心寶，接著完成與關心對象的配對，即可開始使用。這2項服務目前在國內的25人日照中心、150人左右的住宿式機構都有使用，並受到肯定。

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