連直升機都難吊掛！無名屍墜南投卡社溪　廣徵登山高手一起送他回家

▲▼南投卡社溪傳山難，地點人跡難近，空勤隊2度高空勘查都找不到合適降落點。（圖／張弘昌翻攝）

記者張弘昌／南投報導

南投縣信義鄉丹大山區疑發現無名男屍，空勤總隊直昇機奧援進行2次空中會勘下，幾乎確定死者是不慎跌落卡社溪的溪谷致死，由於現場崇山峻嶺，連直昇機也無法進行吊掛。現考驗登山好手，如何飛天盾地，達成救援任務。

南投警方及消防、登山隊員到丹大山區勘查，發現疑受困陳屍男子，所在處對外也沒有山路小徑，要開路找方位定點搜尋。決定廣徵登山好手，以徒步、溯溪，克服險惡地形，將山難遺體搬運下山，釐清案情讓死者安息。

初步了解，有山友沿信義鄉卡社溪溯溪前進，打算深入丹大山區挑戰百岳，突然發現溪畔有具無名男屍，山區通訊不方便，延到上月28日下山，才以電話向警方報案。

期間，警方曾派員騎機車前往深山查探，沒路徑時徒步深入，歷經3天，依舊無法突破山高水深阻隔，搭乘空勤總隊直昇機前往進行2次會勘，確定案發現場對外並無路徑，只能靠溯溪前往，離直昇機下降點，搜救要走2公里路。

南投縣警方表示，若真能順利溯溪抵達案發現場，須將遺體裝入屍袋，再以人工接力方式，再度溯溪回到下游，上岸再透過繩索將遺體從溪谷拉上邊坡台地，再合力予以搬運下山，估計往返約須7天時間，萬一天候不配合，恐須費時更久，連帶風險也愈大。

警方說，無名男屍的搬運計畫，考驗辦案技巧，還有體力、耐力、登山、溯溪等，還好中華民國搜救總隊、信義鄉原住民山青、救難等相關團體，允諾配合警方，這幾天氣真的不穩定被迫作罷，將視天氣再展開這搜救任務。

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