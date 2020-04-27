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狼父辣手指侵親生小姊妹花　判刑突腦中風6年後過世

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▲▼家暴,受虐,女童,男童,性侵。（圖／123RF）

男子性侵自己親生2小女兒遭判刑，卻因腦中風6年後去世。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

因果報應！男子阿全與妻感情不睦分居，與2名小女兒同住，他竟色慾薰心，趁小姊妹花睡覺或是看電視時，指侵得逞。阿全一審遭判刑上訴，卻突然腦中風無法自理，法官裁定停止審判。阿全在6年後去世，法官日前撤銷原判決，諭知公訴不受理。

南投縣男子阿全（化名）與妻生下2名女兒，因夫妻感情不佳，2名女兒平時就與父親一起同住，並同睡一間房間。2012年5月1日晚間，阿全趁2名未滿14歲的女兒已在床上睡覺，竟先將手伸進姊姊的內褲撫摸外陰部，姐姐驚醒不斷哭泣要推開，但仍遭用手指插入性侵得逞。

阿全因為姊姊大聲呼叫，擔心東窗事發，雖停止再對她性侵，卻轉盯上一旁驚嚇到不敢出聲的妹妹。他接著用手掌撫摸妹妹的外陰部，再用食指插入性侵得逞。食髓知味的阿全在事隔一段時間後的某日，趁著2姊妹在家裡客廳看電視的時候，假意坐在2人中間，再將手伸進姐姐內褲裡，指侵得逞。

遭阿全蹂躪的小姐妹花只能繼續隱忍，直到隔月某日，姐姐才跟母親哭訴遭父親性侵的遭遇，犯行才因此曝光，隨即遭依強制性交罪送辦。

南投地院2014年審結，認定姐妹花說詞可採信，將阿全依對未滿14歲女子強制性交罪判刑。阿全當然不服，立刻上訴台中高分院。然而，他在同年9月去因為腦中風，送醫急救，雖立刻進行開顱手術，但已傷及基底核、影響運動協調、認知及學習，隔月鑑定極重度障礙，只能轉住長照中心，需仰賴他人協助生活起居，無法行走、也無法久坐。

承審法官認為阿全確有因疾病不能到庭應訊，裁定暫停審判，直到能到庭為止。但阿全在今年3月27日已去世，法官據此判決，撤銷阿全一審判決結果， 諭知公訴不受理。

年輕好簡單～～


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