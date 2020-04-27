順應民意！南投市地標綠美橋5月開放通行　年底「紅顏」重現

▲南投市地標綠美橋景觀改善工程，決定順應民意由白漆改為原有的紅漆樣貌。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投市貓羅溪景觀地標「綠美橋」第1期改善工程，改善拱橋除鏽、底漆、減輕量體及引道平順後，確定5月可先行開放通行。縣長林明溱27日宣布，順應南投市公所及眾多民眾反應，將在第2期工程讓綠美橋「紅顏」再現，恢復紅色拱橋原貌。

縣長林明溱指出，原本設計經過改善工程綠美橋，改漆成白色，除更符合貓羅溪生態綠意外，也希望新設的LED投射光雕系統，能在白底襯托下，更容易展現變化多彩的效果。

不過，許多民眾習慣綠美橋紅色原貌外觀，紛紛向縣議會及市公所反映，加上南投市公所希望綠美橋能維持紅色，以符合南投市徽圖案的意象，因此縣長決定從善如流，不再堅持改漆白色，而仍將綠美橋漆成紅色。

建設處長李正偉補充指出，綠美橋第1期工程已將原本過重的護欄改成輕量的鋼材，同時徹底檢測並去除拱橋橋體的鏽蝕，也完成防鏽底漆的塗裝，另外，上下橋引道原本不平整的問題也徹底解決，五月即可開放恢復通行。

至於第2期工程，建設處將辦理變更設計，將LED投射光雕及橋體紅漆納入，並運用1期標餘款發包施工，預計10月左右動工，屆時為配合高空作業安全，仍需管制綠美橋幾個月的交通，等到2期全部完工，綠美橋的改善能真正大功告成。

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