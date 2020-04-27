竹山鎮「領先週六」綠美化活動開跑　1萬7千株草花1小時送完

▲南投縣竹山鎮公所營造全鎮環境特色「挺用心」，4月起到年底，每個月的第4個星期六，免費發放清潔隊栽培草花植物，供民眾領回家布置美化家園。（圖／竹山公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣竹山鎮公所「領先週六、花現竹山」綠美化活動開跑，鎮公所清潔隊利用廚餘堆肥栽培草花的綠美化植物，從4月起到12月，每月的第4個星期六，免費發送給民眾返家布置美化家園。首次在竹山菸葉館發放，上午9點發花排隊隊伍延綿將近1公里長，短短不到1小時，1 萬7000多株草花，全部發送完畢。



為了讓民眾在家也不無聊，竹山鎮「2020花現竹山樂活家園」綠美化活動開跑，從4月份開始到12月，在每個月第四個星期的星期六，都會準備1萬多株草花，免費提供給民眾佈置自己的家，每個人限額領取20株，花種會依據季節的不同而有所改變，這次先準備雞冠花、以及孔雀草讓民眾領取。

竹山鎮長陳東睦表示，首次發花民眾反應熱烈，還不到9點就已經很多人排隊要領花，為了讓民眾都能領到，特別再加碼7000株花，未來也會再準備更多花，希望這次沒領到民眾不要失望，下個月還可以繼續來參與。

竹山鎮公所把廚餘拴肥，變花卉美化城鎮做施政特色。鎮長陳東睦強調，竹山鎮收運的廚餘量一天約有7噸，一個月將近有150噸，為了將廚餘有效利用，清潔隊長期以來一直努力進行廚餘堆肥工作。

廚餘每日收運後，經過攪碎篩分、固液分離，最後經過堆置發酵熟成後，再配合副資材運用，成為現在的有機土，將廚餘去化及花卉培育結合，不但可徹底將廚餘去化，同時也可美化家園，更是響應環保政策，一舉數得。

未來也希望民眾善用領取的盆花，將自己庭院添新裝，讓花朵的美襯托出竹山的好，共同打造竹山美麗花園城鎮。

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