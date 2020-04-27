　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

20萬元要怎麼花？集集鎮八張社區做領頭羊　參與式預算啟動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投縣集集鎮八張社區，啟動參與式預算社區營造方案。（圖／集集鎮公所提供，下同）

▲南投縣集集鎮八張社區，啟動參與式預算社區營造方案。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣集集鎮公所在八張社區，舉辦公民審議及參與式預算實驗計畫說明會，鎮公所近年來致力社區營造，獲文化部肯定，並核定補助「社區營造三期及村落文化發展計畫」經費，培育社造人才參與推動公民審議及參與式預算，期望透過由下而上的民眾參與，讓社區成員共同打造自己地方文化、社會環境，促使公民社會形成。

集集鎮長陳紀衡表示，集集鎮的參與式預算正如火如荼進行中，去年在八張社區舉辦2場模擬工作坊，今年獲文化部核定補助，正式展開，在暨南大學及國發會的協助與支持下召開說明會，5月16日將舉行住民大會，邀請民眾一起進行提案。

▲▼南投縣集集鎮八張社區，啟動參與式預算社區營造方案。（圖／集集鎮公所提供，下同）

5月30日將進行投票，並開始執行，投票方式採虛實整合，除現場可完成投票外，並使用國發會為參與式預算開發的投票系統，5月30日當天不方便返鄉或有其他工作民眾，可以掃描公所提供的QRcode，透過電腦與手機來進行投票，讓參與式預算可以觸及更多的民眾一起參與。

未來公所也將全力試辦參與式預算，讓民眾充分表達意見，參與預算的決策，透過這種方式能更貼近民眾的需求，促進公所與鎮民的良性互動。

暨南國際大學公行系教師陳文學表示，參與式預算由民眾來決定公部門的預算執行，有多種形式辦理，在集集鎮八張社區推行模式屬「社區型參與式預算」，並由集集鎮公所向文化部申請經費，由公所與八張社區合作，讓八張社區的居民可以自己投票決定20萬元如何應用。

集集鎮有別以往，透過這樣的模式，讓社區重新回到社區營造的本質，讓民眾一起來參與社區的營造，也讓公所與民眾有更深度的互動，了解社區民眾的真實需求與期待。

・316不鏽鋼內鍋，安全健康

【更多新聞】

雨傘節慘遭毛小孩逆襲！脊椎3處斷裂　懷12個卵「準媽媽」喪命

竹山鎮「領先週六」綠美化活動開跑　1萬7千株草花1小時送完

北市KTV 大火慘劇　南投加強消防稽查落實「施工消防替代方案」

ET快訊
快訊／工頭涉「過失致死」等3罪　10萬元交保限制出境
快訊／謝和弦裁定觀察勒戒　押上囚車直送台北看守所
巨蟒闖進來「生吞愛貓」！　飼主錄下吞嚥畫面崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國分區技能競賽獲獎創新高　公東高工獲4金4銀2銅共20獎牌

小至百萬停車場大至10億工程經費　盧秀燕：建設大甲不間斷

防疫期間「不照騙」　集集警分局結合超商用心防詐無漏洞

竹市最老國中換新裝　建華國中新建校舍通風採光佳

快申請！「安心上工」放寬資格　桃園12區公所受理登記

防疫生力軍！雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

台南永康施工挖斷瓦斯管路　消防人員派員戒護

竹市府號召近3百志工分裝口罩　助藥師減輕工作量

雲林大動作稽查KTV消防安全設備　2周內清查155家

疫情衝擊　桃園減徵4至6月查定娛樂稅30%約600萬

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

全國分區技能競賽獲獎創新高　公東高工獲4金4銀2銅共20獎牌

小至百萬停車場大至10億工程經費　盧秀燕：建設大甲不間斷

防疫期間「不照騙」　集集警分局結合超商用心防詐無漏洞

竹市最老國中換新裝　建華國中新建校舍通風採光佳

快申請！「安心上工」放寬資格　桃園12區公所受理登記

防疫生力軍！雲林福祿壽酒廠正式加入「酒精國家隊」

台南永康施工挖斷瓦斯管路　消防人員派員戒護

竹市府號召近3百志工分裝口罩　助藥師減輕工作量

雲林大動作稽查KTV消防安全設備　2周內清查155家

疫情衝擊　桃園減徵4至6月查定娛樂稅30%約600萬

菲律賓擬逕自遣返在台看護？　外交部硬起來：外籍移工享有國民待遇！

《娛百》3大原因「等羅志祥態度」！　謝「恩人提拔」低谷翻紅19年不退出

中職／伍鐸牛棚很好、實戰卻投不出來　吳俊良給建議

快訊／錢櫃惡火5死！　工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

全國分區技能競賽獲獎創新高　公東高工獲4金4銀2銅共20獎牌

愛訂美食外送？現在IG也可以點餐了

媽媽盟／羅志祥，開放關係運動下的「受害者」？

美共和黨「反華備忘錄」拚選舉　耿爽：反對拿中國說事撈選票

「敦睦艦隊停擺」配合專案調查　國防部：以最快方式恢復戰備

限時2個月！杏桃鬆餅屋祭邪惡新品　4層鬆餅尬焦糖檸檬片、香檸起士奶油必吃

地方熱門新聞

嘉義市淘汰老舊機車　達成率全國第一

嘉市義勇特搜移訓屏東　意外救回女泳客

嘉義公園石斛蘭盛開　五月中前最佳賞花期

「痛到靠北阿」！口罩掛耳線過短即日受理更換

阻桃園5連霸　台東青少棒獲亞太中華代表權

不補助老人健保　民眾多付5千元

豐原國中上千學生過馬路沒紅綠燈

台東縱谷沿線鄉鎮傳稻熱病「整片焦黃」農民憂

比玉荷包早　「艷荔」荔枝上市了

零脂肪冰淇淋蛋糕吃出最新鮮

老翁誆稱神明要發生性關係被拒竟持棍傷人被提告

台南永康施工挖斷瓦斯管路

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

台中侏儒父女露面了　首談擺攤遭歧視

更多熱門

相關新聞

南投市地標綠美橋　順民意「紅顏」重現

南投市地標綠美橋　順民意「紅顏」重現

南投市貓羅溪景觀地標「綠美橋」第1期改善工程，改善拱橋除鏽、底漆、減輕量體及引道平順後，確定5月可先行開放通行。縣長林明溱27日宣布，順應南投市公所及眾多民眾反應，將在第2期工程讓綠美橋「紅顏」再現，恢復紅色拱橋原貌。

新住民為家甘願拚命做！獲全國自強母親表揚

新住民為家甘願拚命做！獲全國自強母親表揚

竹山鎮綠美化活動開跑　1萬7千株草花1小時送完

竹山鎮綠美化活動開跑　1萬7千株草花1小時送完

懷12個卵雨傘節　被毛小孩逆襲亡

懷12個卵雨傘節　被毛小孩逆襲亡

北市KTV 大火慘劇　南投加強消防稽查

北市KTV 大火慘劇　南投加強消防稽查

關鍵字：

南投集集社區營造參與式預算

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面