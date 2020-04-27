20萬元要怎麼花？集集鎮八張社區做領頭羊　參與式預算啟動

▲南投縣集集鎮八張社區，啟動參與式預算社區營造方案。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣集集鎮公所在八張社區，舉辦公民審議及參與式預算實驗計畫說明會，鎮公所近年來致力社區營造，獲文化部肯定，並核定補助「社區營造三期及村落文化發展計畫」經費，培育社造人才參與推動公民審議及參與式預算，期望透過由下而上的民眾參與，讓社區成員共同打造自己地方文化、社會環境，促使公民社會形成。

集集鎮長陳紀衡表示，集集鎮的參與式預算正如火如荼進行中，去年在八張社區舉辦2場模擬工作坊，今年獲文化部核定補助，正式展開，在暨南大學及國發會的協助與支持下召開說明會，5月16日將舉行住民大會，邀請民眾一起進行提案。

5月30日將進行投票，並開始執行，投票方式採虛實整合，除現場可完成投票外，並使用國發會為參與式預算開發的投票系統，5月30日當天不方便返鄉或有其他工作民眾，可以掃描公所提供的QRcode，透過電腦與手機來進行投票，讓參與式預算可以觸及更多的民眾一起參與。

未來公所也將全力試辦參與式預算，讓民眾充分表達意見，參與預算的決策，透過這種方式能更貼近民眾的需求，促進公所與鎮民的良性互動。

暨南國際大學公行系教師陳文學表示，參與式預算由民眾來決定公部門的預算執行，有多種形式辦理，在集集鎮八張社區推行模式屬「社區型參與式預算」，並由集集鎮公所向文化部申請經費，由公所與八張社區合作，讓八張社區的居民可以自己投票決定20萬元如何應用。

集集鎮有別以往，透過這樣的模式，讓社區重新回到社區營造的本質，讓民眾一起來參與社區的營造，也讓公所與民眾有更深度的互動，了解社區民眾的真實需求與期待。

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