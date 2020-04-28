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南投縣中寮鄉3村2路1野溪　年久失修縣長會勘核撥經費改善

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▲▼南投縣中寮鄉農路年外失修，不利農產運輸搬運，縣長林明溱會勘後指示核撥款項施工改善。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣中寮鄉農路年外失修，不利農產運輸搬運，縣長林明溱會勘後指示核撥款項施工改善。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣中寮鄉永和、廣興、義和村，3村內湖底、梨仔崙農路及竹坑野溪護岸，年久失修或未封層鋪面，農友進出外運農產農路崎嶇顛簸，野溪護岸基礎淘空，危及一旁跨溪橋梁安全。縣長林明溱28日實地會勘確認有急迫必要，同意動支約220萬元徹底改善。

縣長林明溱在縣議員唐曉棻、鄉長廖宜賢及立委馬文君、許淑華服務處主任陪同下，先後會勘永和村內湖底農路、廣興村梨仔崙農路及義和村竹坑野溪護岸。

永和村有多戶農友必經的內湖底農路，有長約百公尺仍是泥土路面，天晴塵土飛揚，雨天泥濘危險，加上排水溝也是簡易泥塑，出入農友長期忍受顛簸不便格外辛苦。

▲▼南投縣中寮鄉農路年外失修，不利農產運輸搬運，縣長林明溱會勘後指示核撥款項施工改善。（圖／南投縣政府提供）

林縣長當場責成工務處道路養護科，測設100公尺長寬2.5公尺的水泥路面，加上1.5公尺高長100公尺的擋土牆，以及1公尺長寬2.5公尺的農版橋，粗估需斥資約95萬元，將儘速發包改善。

廣興村梨仔崙農路，林縣長說，這條農路通行者眾，蜿蜒山區十分綿長，大半段已經重新鋪設AC路面，路況不錯，但是後半段年久失修路面龜裂坑洞，搬運車及機車通行險象環生，同意動支約35萬元重新封層AC路面。

義和村竹坑野溪右岸現有護岸基礎因水流偏移嚴重淘空，林縣長會勘時表示，還好村民及時陳情發現問題，否則這處野溪護岸的小問題如果不解決，恐怕會導致護岸傾塌，甚至連橋梁都受波及沖毀大災情。

林縣長當場要求農業處水保科，補強約60公尺長的護岸基礎，增設兩座各12公尺的固床工，同時河道整理調整水流恢復在中央順流，減少對單側護岸的沖擊，大約要花費80萬元經費。

・分離式外鍋，清洗方便

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