亞洲國家「打卡介苗」重症率較低！　感染科權威：免疫反應被刺激

▲亞洲國家習慣施打卡介苗，可能是新冠肺炎疫情沒有歐美嚴重的關鍵。（圖／路透社）

記者林妤柔／採訪報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，最近國外報告指出，亞洲國家有打卡介疫苗，疫情相對沒有歐美嚴重。對此，感染科專家黃立民推測，施打過卡介苗的人，本身免疫力因而提高，對於其他病毒的侵襲，防禦能力也比較好。

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民推測，卡介苗應該還是有些幫助，它能刺激免疫反應，對於抵禦其他病毒的入侵，效果也比較好。他指出，免疫力分為先天免疫力跟後天免疫力，先天免疫力在嬰兒出生第一周即出現，沒有針對哪個病毒或細菌，後天免疫力則針對特定病毒、細菌進行抵禦。施打卡介疫苗後，其第一線的免疫反應也會變比較好

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黃立民表示，亞洲因為結核病較多，習慣接種卡介苗，歐美則近乎消失，所以新生兒也沒有打卡介苗。先前中央流行疫情指揮中心召開記者會時也被問及這件事情，專家諮詢小組召集人張上淳教授認為，目前還沒辦法從學理或免疫力的檢測上，看出確實有此狀況，僅僅是初步觀察，還有待更多研究談討與驗證。

美國《紐約時報》調查也發現，西班牙裔以及黑人的死亡率是白人和亞洲人的兩倍，而亞洲人的死亡率更相對最低。胸腔重症醫師蘇一峰也推測，可能與亞洲人會主動戴口罩和打過卡介苗有關，但卡介苗的說法仍有待證實。