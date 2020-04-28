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沒GMS不能用！蘋果、Google合作推防疫追蹤技術　華為新機不支援

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▲▼華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透）

▲華為已證實，該公司的Android智慧型手機僅有「搭載Google應用程式」的機款能獲得新冠肺炎接觸人追蹤API。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果與Google合作開發的新冠肺炎追蹤技術防疫方案預計將於5月底前推出，不過華為手機用戶可能要失望了，受到美國禁令的影響，該品牌機款未能裝載Google的應用程式，連帶地也無法存取由Google及蘋果共同推出的API。

去年5月，美國政府先後發布禁止美國企業購買有國安疑慮產品的行政命令，並將華為列入美國管制輸出的實體清單，使華為自去年9月發布的Mate 30系列機款起，皆不再享有GMS（Google行動服務）。受到此影響，自去年9月後發布的華為機款由於未搭載Google應用程式，同樣無法獲得此次新冠肺炎疫情追蹤API。

科技網站《TECHRADAR》與華為已證實，該公司的Android智慧型手機僅有「搭載Google應用程式」的機款能獲得新冠肺炎接觸人追蹤API。若用戶手持的華為機款為2019年5月以前推出的，用戶將可透過Google Play服務獲更新。更簡單的辨別方法就是，若該機款內有Play Store，即可獲得更新。

為控制疫情傳播，蘋果與Google宣布將一同開發接觸者追蹤軟體技術，協助各國正及衛生機構防疫，擬透過藍牙技術研發追蹤程式，以利追查病毒傳播途徑，預計該API技術將於下月開放給開發人員。

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