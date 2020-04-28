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印度停用中國快篩試劑　中使館：出口多國都獲「積極評價」

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▲印度驚傳有數十名護理師在缺乏保護性裝備下對有症狀患者進行檢測，感染新冠病毒。(圖／路透）

▲印度停用兩家中國廠商的快篩產品。(圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research）27日建議各地方政府，勿向「廣州萬孚」與「珠海麗珠」兩家廠商訂購新冠肺炎快篩試劑盒，因實際測試後發現，產品的檢驗成效與廠商原先承諾的有很大差異。對此，中國駐印度使館回應，新冠檢測試劑的使用有嚴格要求，任何未經專業人員按照規範進行的操作，都會導致準確率出現偏差，「兩家廠商的產品出口到歐洲、拉美等地，都獲得積極評價。」

中國駐印度使館表示，他們注意到，廣州萬孚生物技術股份有限公司和珠海麗珠試劑股份有限公司已就此發表聲明，強調其生產的新冠病毒抗體快速檢測試劑盒均已通過中國藥監局審批，符合質量標準要求，也通過了印度醫學研究理事會下屬機構印度國家病毒研究所的驗證，並被認為是滿意的產品，「上述公司生產的檢測試劑向歐洲、亞洲、拉美等地區多個國家出口並獲得了積極評價。」

▼疫情爆發後，廣州萬孚快速研發出試劑盒。（圖／翻攝萬孚生物）

▲▼廣州萬孚生物新冠病毒抗體檢測試劑盒。（圖／翻攝萬孚生物）

中國駐印度使館指出，他們還了解到，新冠抗體檢測試劑的儲存、運輸和使用均有嚴格要求，任何未經專業人員按照產品說明規範進行的操作，都會導致檢測準確率的偏差，「印醫學研究理事會也明確指出，快速檢測試劑僅用於監控疫情，不能用於確診病例判斷，不能代替核酸檢測，各邦應嚴格遵守使用方法和目的。」

中國駐印度使館提到，目前很多國家在中國市場商業採購醫療物資，中方為包括印度在內的國家進口醫療物資打開方便之門，在保證國內防疫需求的前提下，支持有資質、有信譽的企業對外出口，並在生產、運輸、清關等各個環節為各國來華採購和企業有序出口提供便利，「中國相關企業夜以繼日生產，努力為其他國家抗擊疫情、保護人民生命健康提供物資保障。」

▼中國國務院總理李克強視察廣州萬孚生產的試劑盒。（圖／翻攝萬孚生物）

▲▼廣州萬孚生物新冠病毒抗體檢測試劑盒。（圖／翻攝萬孚生物）

中國駐印度使館還說，中方支持印度抗疫的心意是真誠的，也體現在實際行動上，中國出口的醫療產品堅持質量優先，「個別人將中國產品打上『劣質標籤』，帶著先入為主的偏見看問題，既不公正，也不負責任，對於目前出現的問題，我們希望印方本著實事求是的態度，充分考慮中方的善意和誠意，及時與相關公司加強溝通，予以合理妥善解決。」

中國駐印度使館強調，病毒是人類共同的敵人，只有團結合作，才能戰勝疫情，新冠肺炎疫情發生後，中印一直就疫情防控保持著密切溝通與合作，隨著印度疫情形勢發展，中方感同身受，及時同印方分享防控和診療經驗，捐贈醫療物資，「我們將繼續支持印方的抗疫努力，加強中印醫療衛生領域合作，共同早日戰勝疫情，維護兩國人民生命健康和國際與地區公共衛生安全。」

▼廣州萬孚生產的試劑盒。（圖／翻攝萬孚生物）

▲▼廣州萬孚生物新冠病毒抗體檢測試劑盒。（圖／翻攝萬孚生物）

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