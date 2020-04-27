影／「敦睦艦隊停擺」配合專案調查　國防部：以最快方式恢復戰備

記者蔡文鈴／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發新灌肺炎疫情，國防部啟動調查27日開記者說明最新進度。由於疫情發生造成海軍戰備空窗，何時能恢復正常戰備，國防部發言人史順文表示，配合調查完成後，以最快方式恢復戰備。

中央流行疫情指揮中心27日宣布「零確診」的好消息，振奮人心，而敦睦艦隊染疫狀況，目前仍維持31例確診，且都集中於「磐石艦」，不過康定艦、岳飛艦也有官兵出現發燒情形，經採檢後確認為陰性。

▲國防部副部長張哲平。（圖／ETtoday攝影中心攝）



敦睦艦隊爆發新灌肺炎疫情後，國防部隨即出動化學兵消毒，為釐清染疫情形，已成立專案小組對三艘軍艦進行調查，至於何時恢復戰備？史順文回應，視後續消毒完後，配合專案調查小組，以最快方式恢復戰備，但是都必須配合專案調查小組作業進行。

▲國防部發言人史順文針對敦睦染疫調查進度進行說明。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



在疫情爆發後，國軍已加強防疫，史順文表示國軍以超前部署規畫防疫措施，最基礎的作為包含戴口罩勤洗手，並將相同勤務人分開工作，有症狀就要通報，各軍種以細分最小化來處理，嚴謹的做好分艙分流管制。

▲海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）