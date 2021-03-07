艦艇數20年成長3倍　CNN：中國海軍規模「超越美國」世界最大！

▲解放軍現在擁有世界規模最大的海軍。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

中國兩會公佈2021年國防開支預算，相當於台幣5.8兆，比去年暴增6.8%，並且海軍艦艇數量也超越美軍，成為世界最大規模海軍，美國媒體CNN報導指出，這種種跡象都令華盛頓方面感到不安，擔心未來的趨勢線會朝著北京想要的方向發展。

根據CNN報導，美國海軍情報局（ONI）統計，到2020年底，解放軍海軍的艦艇數量比美國多60多艘，到2025年之前，中國海軍將部署400艘艦艇「中國海軍艦隊的數量，在20年間增加了2倍（成長3倍）」。

▲解放軍以驚人的速度，建造航母與艦載機等現代化軍武。（圖／翻攝解放軍報）



解放軍以驚人的速度建造的現代化艦艇包括潛艦、航母、艦載機、兩棲攻擊艦、彈道飛彈核潛艦、大型海警船、破冰船等等。

解放軍預計在2025年之前，部署400艘艦艇，與美軍計畫部署的355艘相比，在數量上形成一個很大的劣勢，但這並不是說美軍失去了世界一流海軍的地位，如果以現役兵力計算，美軍33萬對上解放軍25萬，美軍還是世界規模最大海軍。

▲美軍在海軍總兵力與飛彈發射單元數量方面，還是勝過解放軍。（圖／達志影像／美聯社）



另外美軍在飛彈方面還有更多的優勢，國際戰略研究所（ International Institute for Strategic Studies ）國防分析師柴爾德斯（Nick Childs）指出，美國海軍有9000個飛彈發射單元，但是中國只有1000個左右，美軍50艘潛艦全是核動力潛艦，解放軍62艘潛艦只有7艘是核潛艦。

但是從歷史上來看，中國的造船數量還是很驚人，即使是美國在二戰期間的造船數量也相形見絀，在承平時期的2019年，中國造船的數量超越美軍在戰時4年（1941-1945年）還要多。

新美國安全中心 （Center for a New American Security）高級研究員與前海軍艦長舒加特表示，「按照中國正在建造海軍艦船的速度，以及這些新型軍艦所具備的能力，我想說，它們已經從沿海防衛海軍，發展到現在可能是區域內最強大海軍」。

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