　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

艦艇數20年成長3倍　CNN：中國海軍規模「超越美國」世界最大！

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲解放軍現在擁有世界規模最大的海軍。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

中國兩會公佈2021年國防開支預算，相當於台幣5.8兆，比去年暴增6.8%，並且海軍艦艇數量也超越美軍，成為世界最大規模海軍，美國媒體CNN報導指出，這種種跡象都令華盛頓方面感到不安，擔心未來的趨勢線會朝著北京想要的方向發展。

根據CNN報導，美國海軍情報局（ONI）統計，到2020年底，解放軍海軍的艦艇數量比美國多60多艘，到2025年之前，中國海軍將部署400艘艦艇「中國海軍艦隊的數量，在20年間增加了2倍（成長3倍）」。

▲▼解放軍曝光首批「養成飛行員」日間降落遼寧號。（圖／翻攝解放軍報）

▲解放軍以驚人的速度，建造航母與艦載機等現代化軍武。（圖／翻攝解放軍報）

解放軍以驚人的速度建造的現代化艦艇包括潛艦、航母、艦載機、兩棲攻擊艦、彈道飛彈核潛艦、大型海警船、破冰船等等。

解放軍預計在2025年之前，部署400艘艦艇，與美軍計畫部署的355艘相比，在數量上形成一個很大的劣勢，但這並不是說美軍失去了世界一流海軍的地位，如果以現役兵力計算，美軍33萬對上解放軍25萬，美軍還是世界規模最大海軍。

▲▼伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍在海軍總兵力與飛彈發射單元數量方面，還是勝過解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

另外美軍在飛彈方面還有更多的優勢，國際戰略研究所（ International Institute for Strategic Studies ）國防分析師柴爾德斯（Nick Childs）指出，美國海軍有9000個飛彈發射單元，但是中國只有1000個左右，美軍50艘潛艦全是核動力潛艦，解放軍62艘潛艦只有7艘是核潛艦。

但是從歷史上來看，中國的造船數量還是很驚人，即使是美國在二戰期間的造船數量也相形見絀，在承平時期的2019年，中國造船的數量超越美軍在戰時4年（1941-1945年）還要多。

新美國安全中心 （Center for a New American Security）高級研究員與前海軍艦長舒加特表示，「按照中國正在建造海軍艦船的速度，以及這些新型軍艦所具備的能力，我想說，它們已經從沿海防衛海軍，發展到現在可能是區域內最強大海軍」。

►「小黑瓶」一抹水嫩超有感

ET快訊
福原愛婚變有內幕　爆「被他出賣了」！
北台灣「又濕又涼」狂降溫！　未來一周天氣曝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

艦艇數20年成長3倍　CNN：中國海軍規模「超越美國」世界最大！

駐日美軍2月假想「出事」在釣魚台操練　因天氣惡劣中止

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

那英《浪姐2》催婚容祖兒　「這麼大了還不結」現場直接徵友XD

王嘉爾穿上短袖..精壯身材全都露　仁川機場出境「鞠躬感謝大家」

台南廢墟探險撞見白骨骷髏屍！　身旁遺書「善心人士啟」惹鼻酸

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

蕭敬騰做美甲...「泡手水」他問「是湯嗎」　玖壹壹春風再告白張景嵐：財產都過給她

艦艇數20年成長3倍　CNN：中國海軍規模「超越美國」世界最大！

駐日美軍2月假想「出事」在釣魚台操練　因天氣惡劣中止

祈雨法會前夜「中台灣大雨」！彰化下爆　網嗨喊：有救了

2021春夏最夯太陽眼鏡款式集合！貓眼鏡框好時髦、六角框顯小臉

艦艇數20年成長3倍　CNN：中國海軍規模「超越美國」世界最大！

寶山水庫水量剩20%、寶二12%　經濟部開放園區「鑿井取水」

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

軍武熱門新聞

CNN：中海軍規模超越美國

印度參謀長嗆：印度挫敗好戰中國的邪惡企圖

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

南韓KF-X隱身戰鬥機將交付

解放軍3海域軍演後　渤海將執行軍事任務

陸未來航母5款新型艦載機

鷹派喬良：國家應盡量不用戰爭

F-35大象漫步　12分鐘35機全起飛

056A型「六盤水艦」加入南海艦隊

首批蘇-57已交付俄軍　將測試加掛高超音速武器

回敬北韓　南韓擬發射玄武飛彈

台灣和平70年將戰爭？　學者2點警告

日本嗆登陸釣魚台就動武！中國外交部回應了

監視邊境

更多熱門

相關新聞

哈佛親日派教授稱「慰安婦是自願賣淫」惹毛韓人

哈佛親日派教授稱「慰安婦是自願賣淫」惹毛韓人

美國哈佛大學教授拉姆賽爾原定3月初在國際期刊上發表論文「太平洋戰爭的性契約」，然而2月初搶先在日媒上披露的內容竟稱，二戰時期遭到日本徵召的慰安婦是「自願賣淫」，引發韓國民眾與國際社會撻伐。日前美國費城市議會通過由韓裔市議員提出的譴責案，而這也是第一個為此表態的議會。事實上，拉姆賽爾擁有親日背景，如今竟還蓄意扭曲史實。

浴室鏡詭吹涼風　她拆開嚇壞了

浴室鏡詭吹涼風　她拆開嚇壞了

全球第一！美染疫猩猩接種新冠疫苗

全球第一！美染疫猩猩接種新冠疫苗

微軟電郵軟體遭駭　逾2萬美國組織受害

微軟電郵軟體遭駭　逾2萬美國組織受害

每天喝汽水不刷牙　虎牙妹牙齒爛光

每天喝汽水不刷牙　虎牙妹牙齒爛光

關鍵字：

軍費預算海軍CNN北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

日本記者爆「福原愛事件有內幕」！疑遭男友人出賣

練舞室拍照撞鬼！「詭異男孩」鏡牆蹲坐

夜闖廢墟驚見白骨屍！台南警找到身份證

北台灣「又濕又涼」　未來一周天氣曝

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

爛醉女落軌...痛到扶月台　下秒被火車撞死

他曝福原愛性格　江宏傑恐輸定

進門見老公激戰閨蜜　渣男尪：不是托我照顧？

連搶2次閨蜜尪…侯佩岑母「萬般皆是命」！

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

鳳梨鼠鼠被虧手抖　爆氣：我第3名

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

更多

最夯影音

更多
莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」
正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面