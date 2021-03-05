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共機侵門踏戶　國防部出新招：放上推特讓國際知道

▲民進黨立委王美惠。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王美惠。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌5日再到立院備詢，民進黨立委王美惠質詢時問到要如何因應共機愈趨頻繁的繞台行為？蘇貞昌強調，國軍絕對準備充分，「6分鐘內一定會起飛」，不允許任何國家對台灣侵門踏戶；國防部則說，會將共機擾台的行徑，以中英文、圖卡對照方式放上官網與推特，讓國際友人知道中國破壞區域和平的行徑。

王美惠質詢時問到，面對共機頻頻擾台，我方要如何處理？經她調閱資料，發現國防部編列因應共機的作業維持費，去年編列248億、今年273億。王美惠認為，共機這樣侵門踏戶，在台灣的海域飛，我們不該沉默不出聲。若共機持續侵擾台灣，未來要怎麼處理？

蘇貞昌表示，中國的飛機起飛，台灣都非常清楚，「國軍弟兄隨時全副武裝，如果中國軍機有任何動靜，6分鐘內一定會起飛」；他強調，國軍絕對準備充分，不允許有任何國家包括中國在內，對台灣侵門踏戶。若有靠近ADIZ，軍機一定會起飛驅離，「國軍保護台灣主權、人民安全，絕對沒有一分一秒的放鬆」。

王美惠繼續追問，未來要怎麼應對中國繼續對台灣侵門踏戶？國防部副部長張哲平則說，中國軍機經常常態化的侵擾，不但會運用戰鬥機、慢速機還有地面飛彈，讓作業維持能相對減少，使任務執行效益最佳化。

張哲平表示，從去年開始，國防部也將中共所有侵擾的行為以中英、圖文對照方式，刊在國防部網站的「即時動態專區」，同時也放上官方推特，讓所有民眾、國際友人都能看到，中國破壞台海現狀、區域和平穩定的行為，在認知戰有很大的助益。

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