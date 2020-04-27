海軍下船奔摩鐵找女友「0人感染」！他驚呆：全戴口罩純聊天？　網解答了

▲磐石軍艦。圖為海軍107年度敦睦遠航支隊歸國。（圖／中華民國海軍）

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布，台灣新冠肺炎（COVID-19）無新增個案，締造連續2日+0的好紀錄，敦睦艦隊確診人數停在31例。就有網友納悶，敦睦艦隊宣布解封下船後，不少海軍急奔摩鐵與情人幽會，至今已經超過10天，相當幸運的沒人染疫，「確診軍人女友都天生神力？」

網友27日下午在PTT發文，提到台灣連續2天無人確診，心中是無限欣喜，「真的很振奮人心誒，6666666（網路流行語，指溜、牛）！」不過同時浮現疑問，新冠肺炎病毒傳染力極高，當初新聞報導好幾位敦睦艦隊海軍下船後，第一站就是找女友上摩鐵，一待就是數小時，「總不可能戴口罩蓋棉被純聊天吧？」

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從4月14、15日解散下船起算，至今也超過10天了，「阿這些女友怎麼都沒有確診？」網友強調絕對沒有幸災樂禍的意思，只是實在很納悶，如果少數人天生神力沒被傳染很正常，「但現在好像是確診軍人趴趴走完全都沒事，是不是有點不合邏輯阿？」

文章貼出後，不少網友腦洞大開的推測可能原因，「其實他們去汽車旅館是自己去，嗚嗚嗚」、「說不定國軍兄弟全程都有戴口罩啊」、「其實他們去旅館不是為了打炮，都是很單純的聊天」、「是因為軍人身體比較好嗎」、「沒有確診不表示體內沒有新冠病毒」、「保持社交距離性交，不就是空幹？」

▲參謀總長黃曙光參與4月16日敦睦艦隊結訓典禮。（圖／中華民國海軍臉書）

此外，直呼台灣真的很幸運，「找出這個謎題的解答，說不定會拯救世界」、「台灣近距離親熱都沒事」、「敦睦一堆軍人配偶都沒事，太神奇了！海龜一堆室友都中」、「女公關都Pass了，國軍OK的」、「台灣人真的很厲害，無論誰衝康都打不破！」

事實上，前陣子全台民眾關注又憂心的確診案例酒店女公關（案379），於22日監測期滿，匡列123人中沒有發現陽性個案，採檢18位職場接觸者也全為陰性，指揮中心正式宣布結案，當時就有網友稱台灣彷彿有神靈庇佑、神秘力量加持。

截至今日，全國累積感染人數為429例，分別為343例境外移入，55例本土病例及31例敦睦艦隊，另有6人不幸死亡，236人解除隔離，其餘持續住院治療中。

▼台灣感染確診人數成長級距。點圖放大。（圖／曾梓倩製）