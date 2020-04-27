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好消息！香港連兩天「零確診」　餐飲業盼早日解禁

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▲▼香港蘭桂坊,新冠疫情影響沒客人。（圖／路透社）

▲香港蘭桂坊受疫情影響，消費人潮減少。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

不只台灣連兩天「零確診」，香港衛生署衛生防護中心也公布好消息，截至今（27日）下午4時，沒有新增的確診個案，目前香港累計是1038宗（包括1宗疑似個案），因此，不開記者會說明疫情。

根據，星島日報報導，香港連續兩天沒有新增個案，衛生防護中心及醫管局下午不會開記者會交代疫情，這也是疫情爆發後，首次連續兩日沒有記者會。看似疫情有所控制，香港學界認為不能掉以輕心，中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌建議，「要連續28天未出現不明源頭本地個案，政府才可考慮逐步放寬人群聚集管制措施。」

▲▼香港電影食神經典場景，珍寶海鮮舫3月初宣布暫時停業。（圖／翻攝　微博　雨前小憩）

▲香港電影食神經典場景，珍寶海鮮舫3月初宣布暫時停業。（圖／翻攝　微博　雨前小憩）

受到疫情衝擊，港府21日宣布，繼續延長餐飲業等各行業的規管以及「限聚令」，直至5月7日。目前，香港餐飲業十分蕭條，香港特區政府特地成立300億港元防疫抗疫基金，其中有專項基金補貼餐飲業。業界期待能獲政府更大力度支持，業主能減免租金，攜手渡過難關。

香港衛生防護中心也多次提醒，為減低感染風險，日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險，考量全球疫情蔓延，強烈建議市民減少外遊計畫。

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