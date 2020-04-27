疫情將滿百日「考慮擴大採檢」　專家：解禁前可社區抽樣檢測

▲陳時中透露，這3個月以來天天都繃緊神經。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心到4月30日就算開設滿百日，指揮官陳時中26日在記者會上宣布，台灣已經連續14天沒有本土案例，「第一波最緊張的時候可以說已經過去了。」但考量到有些症狀發展速度較慢，後續不排除會擴大採檢確診者的相關接觸者。前疾管局局長、國衛院名譽研究員蘇益仁建議，在解除管制之前，可以考慮進行社區抽樣的核酸檢測。

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情在暌違9天之後，26日再度出現零確診的好消息。陳時中首度在記者會上鬆口，這3個月來最擔憂的點，就是不知道會發生什麼突發狀況，每天都神經緊繃，醫療量能跟相關檢疫也不敢用到足，就怕有突發狀況，現在比較鬆了，可以來做一些跟防疫沒有直接關係的事情，才能讓疫情不至於失控。

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▲磐石艦疫情止血，26日全台零確診。（圖／ETtoday資料照）

根據《自由時報》報導，雖然第一波最緊張的時刻已經過去了，但考量到新冠肺炎有些症狀發展速度較慢，陳時中坦言，之後不排除會擴大採檢確診者的相關接觸者；蘇益仁建議，國內疫情獲得控制，也持續維持零確診，但民眾心中難免還是有點毛毛的，想要回歸正常生活，可以考慮在解除管制前進行社區抽樣的核酸檢測，確認是不是還有無症狀感染者，透過科學方式驗證，民眾也會比較安心。

其實，現階段全球各國疫情都已逐漸減緩，歐洲部分國家例如西班牙，都陸續鬆綁禁足令。台灣在這波疫情中可以守住底線，陳時中表示，戰略方面，是專家給指揮中心的訊息非常正確，防疫方面，則是CDC的防疫團隊跟地方衛生團隊把疫調相關都做得很好，加上里幹事協尋、警政單位幫忙，以及交通部防疫大車隊、防疫旅館的成立等等，是很多單位一起盡力辦到的，透過各部會之間的合作，指揮中心才能把疫情控制住，大家才能一同度過難關。

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