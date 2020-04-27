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陳時中緊繃近100天　1分鐘速報0確診！首鬆口跟記者開玩笑「你先問、我OK」

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記者許力方／綜合報導

中央流行疫情指揮中心開設將滿100天，突爆發海軍敦睦艦隊群聚感染事件，連日確診個案爆增，全台緊盯疫情不敢鬆懈，睽違9天，指揮官陳時中26日在記者會上再度宣布「0確診」的好消息，維持429例確診，且連續14天沒有本土案例，他也首度鬆口笑了出來，跟記者開玩笑說「你先問，我OK」，坦言「第一波最緊張的時候可以說已經過去了。」

「今天0確診，今天沒有增加任何病例。」睽違9天，終於再度聽到0確診的好消息，連陳時中也鬆一口氣，26日面對鏡頭數度笑出來，還跟媒體開玩笑說「今天就報告到這裡，哈！要在報告嘛？今天是星期天嘛～」雖然戴著口罩，仍能明顯感覺到部長心情好，一向嚴肅地疫情記者會，這回難得和台下記者笑成一團，報告從數十分鐘到如今只要1分多鐘就結束，可見疫情漸漸趨緩。

▲▼圓山大飯店點燈向國人喊話。（圖／記者徐文彬攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼101點燈感謝防疫人員。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼高雄漢來點燈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲0確診好消息不斷，各地紛紛點燈打氣。（圖／記者徐文彬、呂佳賢攝、吳奕靖翻攝）

事實上，自敦睦艦隊群聚感染風暴後，等了9天終於再度出現0確診的好消息，且也沒有本土、境外移入個案，是連續14天沒有本土案例，上一次連3天掛蛋，中間經歷了36天的境外移入大爆發時期，讓全台民眾心情緊繃。陳時中也說「可以說我們第一波最緊張的時候已經過去了……初步比較放心了，到14天，我們就比較能夠鬆一口氣了。」

指揮中心到4月30日就要開設滿100天，陳時中首度鬆口談起心情，坦言3個月來「最擔憂的點，就是不知道會發生怎樣突發的狀況」，每天都要把神經繃得很緊，包含醫療量能跟相關檢疫，也都不敢用到足，就是為了防止突發狀況，比較鬆的時候，就可以來做跟防疫沒直接關係的事情，才能讓疫情不至於失控。

至於台灣目前能守成這樣，陳時中也說，戰略方面，專家給指揮中心的訊息非常正確；防疫方面，則是CDC的防疫團隊跟地方衛生團隊把疫調相關都做得很好。另外，不管是里幹事協尋、警政單位幫忙，以及交通部防疫大車隊、防疫旅館的成立等，都是很多單位盡到很多力量。

陳時中認為，跟各部會之間的合作，指揮中心才能把疫情控制住，我們才能把大家生活控制好，生活雖有受到干擾，但沒有很大的影響。

▼陳時中難得露出笑容，跟媒體開玩笑：你先問，我OK。（圖／指揮中心提供）

▲▼0426指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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