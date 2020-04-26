獨／是來糟蹋我的嗎？萬華流氓藥師理智線秒斷　怒曝「實名制口罩」真相

記者吳奕靖／台北報導

台北一間藥局的藥師劉信和有著粗獷的外表，而且做事又無厘頭，被萬華當地居民稱為「流氓藥師」，不過近期因為配合實名制口罩發放，真的讓他理智線快斷了，因為老是有民眾不記自己領取時間，不到三天就上門問一次，最誇張還有上午來買，下午又來買，逼得劉信和把這些顧客「真實」畫面錄影上傳網路，大喊：是來糟蹋我的嗎？

▲台北萬華流氓藥師劉信和(左)錄下前來購買口罩民眾的狀況，想問：是來糟蹋我的嗎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

劉信和錄下自己真實販售「實名制」口罩過程，就看到民眾拿著健保卡上門，卡片一插，跳出來的畫面讓有「萬華流氓藥師」之稱的劉信和，理智線就斷了，白眼問這位民眾，你不是2１號才來領過，現在才隔3天你又來，「拜託！14天領一次」，這一句話讓劉信和跳針式的回答民眾，而且是氣到不想看民眾，甚至還有民眾是「上午才來過，下午又來」。

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▲台北萬華流氓藥師劉信和錄下前來購買口罩民眾的狀況，想問：是來糟蹋我的嗎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台北萬華流氓藥師劉信和錄下前來購買口罩民眾的狀況，想問：是來糟蹋我的嗎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台北萬華流氓藥師劉信和錄下前來購買口罩民眾的狀況，想問：是來糟蹋我的嗎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這段影片大約是4分鐘，劉信和把影片放到自己臉書，同時就寫下「我被這樣煩兩個禮拜了，直到昨天下午才想到要錄影，累積到今天中午就有這樣的資料量，還有很多漏網之魚要挑顏色或是來不及按的。來！看完之後再告訴我什麼叫做觀感？藥師公會有什麼用你告訴我？零零散散的一個個進來領口罩，佔用了幾乎全部的時間，連續N天都從11點忙到晚上八九點這就算了，除了本來應該發放口罩的之外，這些沒辦法記好自己上次領口罩時間的，讓我的工作量變成幾倍？是來糟蹋我的嗎」？

這段影片放到他的臉書才3天，就已經有超過千人觀看，432次分享，劉信和也表述這段時間配合實名制口罩制度，心情真的很心寒，他說：「先不說一天給八百塊根本是施捨，每間藥局要花幾倍的工作時間去處理這件事情？每位還在包口罩發口罩的藥師，都不是為了那個錢，而是為國為民的堅守崗位，但同時看到原來公會跟政府對藥局、對藥師是這麼的作賤看不起，很心寒」。

▲台北萬華流氓藥師劉信和把陳時中的感謝狀印成T恤穿在身上。（圖／記者吳奕靖翻攝）