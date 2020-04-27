穿越時空的百年秘徑　淡蘭古道推最潮登山指南、山系型人必備周邊

▲淡蘭古道推超潮登山指南，掀起超高詢問度。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供，下同）



生活中心／新北報導

登山地圖應該長怎樣？印象中的登山地圖都印有密密麻麻的資訊，加上「極專業」的專有名詞與數字，若非登山專業戶無法輕易「解開謎團」，新北市政府觀光旅遊局為將百年「淡蘭古道」帶到更多愛好深度體驗的旅人面前，推出了超潮登山指南，將淡蘭古道的歷史背景、自然生態、路線規劃、登山須知與必備物品都一一列出，更狂的是這款摺頁還使用防水材質，貼心的設計在網路上掀起超高詢問度。

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▲資訊詳盡、簡單明瞭的排版設計與防水材質，讓網友大喊貼心。

近年來登山、健行等戶外運動吸引越來越多人參與，而以深度體驗為主的在地旅遊行程，更符合現代人對於旅遊品質的追求。新北觀旅局與早起設計合作，以「淡蘭古道」的代表性植物「雙扇蕨」為意象設計系列周邊商品，其中詢問度超高的就是這本登山指南，摺頁中沒有複雜的地理資訊，用淺顯易懂的文字搭配照片，讓人一眼就能了解淡蘭古道的歷史與生態，各段路線的距離、所需時間及難易度也特別標出，不管是想歡樂健行的新手，或具冒險精神的野性登山客，都有合適的路線。同時並宣導「無痕山林（Leave No Trace）」的觀念，減少進入山林後對原始環境造成衝擊的機率，也將登山所需的物品用插畫方式畫出，增加民眾對登山活動的認識。因疫情影響，走向戶外的登山活動成為最潮休閒娛樂，從素人到名人都走入山林，有著空靈嗓音、被譽為「文青女神」的知名歌手田馥甄，近期就常以登山照「洗版」，分享不少走上淡蘭古道一環茶壺山的踏青生活照，讓淡蘭古道知名度大增。

淡蘭古道登山指南排版舒適，簡約時尚的插畫加上詳盡資訊與防水設計，貫穿的雙扇蕨意象，讓網友們紛紛留言「新北觀旅局還用心設計新的指南及各古道段的打卡集章，喜歡鄉村深度旅遊、山行玩家都可以開始集點了！」、「淡蘭古道的漂亮logo雙扇蕨掛牌， 在各個服務據點展現， 真是太美了呀！」、「防水也太貼心了吧！！」現在，配合觀旅局推出「淡蘭古道－剛剛好，野行！」活動，前100名報名10條深度體驗遊程的旅人，就有機會獲得這款防水地圖指南，只送不賣，只有參與深度遊程才能搶先拿到這本超潮登山指南！

▲蓑衣式雨衣不僅時尚美觀，還考量到從事登山活動的方便性與舒適度。



▲運動毛巾以「雙扇蕨」為主視覺。



▲三款明信片分別就淡蘭古道的自然生態與歷史遺跡印上「雙扇蕨」、「舖跡」、「食蟹獴」。



除了地圖之外，更以淡蘭古道的柔和森林系風格設計了明信片、蓑衣型雨衣、淡蘭運動毛巾，系列周邊商品每一項都具有濃濃的「淡蘭時尚」，不只美學爆棚也兼具實用性，搭上近年流行的山系風潮。淡蘭周邊商品超高的詢問度，也讓新北市政府觀光旅遊局開始著手規劃周邊商品通路，並呼籲喜歡淡蘭古道登山指南及周邊商品的朋友耐心等等，後續販售資訊可鎖定淡蘭道 Tamsui-Kavalan Trails粉絲團獲得最新資訊。

▲淡蘭古道為清代的北台灣交通要道，已超過百年歷史。



淡蘭古道為清代從淡水廳（今台北）到噶瑪蘭廳（今宜蘭）的主要交通要道，交錯的路網是先民拓墾時留下的足跡，迄今已超過百年歷史，見證著北台灣璀璨艱辛的開發史。經後來的整建與梳理將淡蘭古道大致分為淡蘭北路、淡蘭中路、淡蘭南路，淡蘭北路以新北瑞芳為起點到宜蘭石城，用以軍事防守、傳遞公文，又稱「官道」；淡蘭中路從基隆暖暖起始，到宜蘭外澳止，沿途可見梯田、土地公廟等民間生活與信仰痕跡，又稱「民道」；淡蘭南路從台北六張犁經深坑到宜蘭礁溪，是茶商往來路線，乘載百年的茶葉經濟，又稱「茶道」。淡蘭古道橫跨北台灣四個行政區：新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣，是相當受登山健行者愛好的秘徑。

新北市政府近年來積極修復這條百年古道並與在地商家、小農、文史工作者等結合，汲取在地經驗，將每段古道乃至周邊聚落融合，規劃出聚落體驗與山徑探索等深度體驗遊程，不同於過去硬派的登山風格，淡蘭古道將一段又一段故事濃縮，帶你走過一趟彷彿跨越時空的古道秘徑小旅行。

相關活動資訊請上FB搜尋「淡蘭道 Tamsui-Kavalan Trails」►https://www.facebook.com/walkTKT/