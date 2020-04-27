　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

穿越時空的百年秘徑　淡蘭古道推最潮登山指南、山系型人必備周邊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼淡蘭古道,登山,健行,地圖,周邊商品,明信片,雨衣,運動毛巾,百年古道。（圖／新北觀旅局提供）

▲淡蘭古道推超潮登山指南，掀起超高詢問度。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供，下同）

生活中心／新北報導

登山地圖應該長怎樣？印象中的登山地圖都印有密密麻麻的資訊，加上「極專業」的專有名詞與數字，若非登山專業戶無法輕易「解開謎團」，新北市政府觀光旅遊局為將百年「淡蘭古道」帶到更多愛好深度體驗的旅人面前，推出了超潮登山指南，將淡蘭古道的歷史背景、自然生態、路線規劃、登山須知與必備物品都一一列出，更狂的是這款摺頁還使用防水材質，貼心的設計在網路上掀起超高詢問度。

▲▼淡蘭古道,登山,健行,地圖,周邊商品,明信片,雨衣,運動毛巾,百年古道。（圖／新北觀旅局提供）

請繼續往下閱讀...

▲資訊詳盡、簡單明瞭的排版設計與防水材質，讓網友大喊貼心。

近年來登山、健行等戶外運動吸引越來越多人參與，而以深度體驗為主的在地旅遊行程，更符合現代人對於旅遊品質的追求。新北觀旅局與早起設計合作，以「淡蘭古道」的代表性植物「雙扇蕨」為意象設計系列周邊商品，其中詢問度超高的就是這本登山指南，摺頁中沒有複雜的地理資訊，用淺顯易懂的文字搭配照片，讓人一眼就能了解淡蘭古道的歷史與生態，各段路線的距離、所需時間及難易度也特別標出，不管是想歡樂健行的新手，或具冒險精神的野性登山客，都有合適的路線。同時並宣導「無痕山林（Leave No Trace）」的觀念，減少進入山林後對原始環境造成衝擊的機率，也將登山所需的物品用插畫方式畫出，增加民眾對登山活動的認識。因疫情影響，走向戶外的登山活動成為最潮休閒娛樂，從素人到名人都走入山林，有著空靈嗓音、被譽為「文青女神」的知名歌手田馥甄，近期就常以登山照「洗版」，分享不少走上淡蘭古道一環茶壺山的踏青生活照，讓淡蘭古道知名度大增。

淡蘭古道登山指南排版舒適，簡約時尚的插畫加上詳盡資訊與防水設計，貫穿的雙扇蕨意象，讓網友們紛紛留言「新北觀旅局還用心設計新的指南及各古道段的打卡集章，喜歡鄉村深度旅遊、山行玩家都可以開始集點了！」、「淡蘭古道的漂亮logo雙扇蕨掛牌， 在各個服務據點展現， 真是太美了呀！」、「防水也太貼心了吧！！」現在，配合觀旅局推出「淡蘭古道－剛剛好，野行！」活動，前100名報名10條深度體驗遊程的旅人，就有機會獲得這款防水地圖指南，只送不賣，只有參與深度遊程才能搶先拿到這本超潮登山指南！

▲▼淡蘭古道,登山,健行,地圖,周邊商品,明信片,雨衣,運動毛巾,百年古道。（圖／新北觀旅局提供）

▲蓑衣式雨衣不僅時尚美觀，還考量到從事登山活動的方便性與舒適度。

▲▼淡蘭古道,登山,健行,地圖,周邊商品,明信片,雨衣,運動毛巾,百年古道。（圖／新北觀旅局提供）

▲運動毛巾以「雙扇蕨」為主視覺。

▲▼淡蘭古道,登山,健行,地圖,周邊商品,明信片,雨衣,運動毛巾,百年古道。（圖／新北觀旅局提供）

▲三款明信片分別就淡蘭古道的自然生態與歷史遺跡印上「雙扇蕨」、「舖跡」、「食蟹獴」。

除了地圖之外，更以淡蘭古道的柔和森林系風格設計了明信片、蓑衣型雨衣、淡蘭運動毛巾，系列周邊商品每一項都具有濃濃的「淡蘭時尚」，不只美學爆棚也兼具實用性，搭上近年流行的山系風潮。淡蘭周邊商品超高的詢問度，也讓新北市政府觀光旅遊局開始著手規劃周邊商品通路，並呼籲喜歡淡蘭古道登山指南及周邊商品的朋友耐心等等，後續販售資訊可鎖定淡蘭道 Tamsui-Kavalan Trails粉絲團獲得最新資訊。

▲▼淡蘭古道,登山,健行,地圖,周邊商品,明信片,雨衣,運動毛巾,百年古道。（圖／翻攝自新北市觀光旅遊網）

▲淡蘭古道為清代的北台灣交通要道，已超過百年歷史。

淡蘭古道為清代從淡水廳（今台北）到噶瑪蘭廳（今宜蘭）的主要交通要道，交錯的路網是先民拓墾時留下的足跡，迄今已超過百年歷史，見證著北台灣璀璨艱辛的開發史。經後來的整建與梳理將淡蘭古道大致分為淡蘭北路、淡蘭中路、淡蘭南路，淡蘭北路以新北瑞芳為起點到宜蘭石城，用以軍事防守、傳遞公文，又稱「官道」；淡蘭中路從基隆暖暖起始，到宜蘭外澳止，沿途可見梯田、土地公廟等民間生活與信仰痕跡，又稱「民道」；淡蘭南路從台北六張犁經深坑到宜蘭礁溪，是茶商往來路線，乘載百年的茶葉經濟，又稱「茶道」。淡蘭古道橫跨北台灣四個行政區：新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣，是相當受登山健行者愛好的秘徑。

新北市政府近年來積極修復這條百年古道並與在地商家、小農、文史工作者等結合，汲取在地經驗，將每段古道乃至周邊聚落融合，規劃出聚落體驗與山徑探索等深度體驗遊程，不同於過去硬派的登山風格，淡蘭古道將一段又一段故事濃縮，帶你走過一趟彷彿跨越時空的古道秘徑小旅行。

相關活動資訊請上FB搜尋「淡蘭道 Tamsui-Kavalan Trails」►https://www.facebook.com/walkTKT/

ET快訊
快訊／謝和弦裁定觀察勒戒　押上囚車直送台北看守所
巨蟒闖進來「生吞愛貓」！　飼主錄下吞嚥畫面崩潰
快訊／工頭在錢櫃儲藏室充電池　移往北檢複訊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

健行控、道友們出發囉！淡蘭古道10條深度遊　防疫野行剛剛好

他好奇「全聯蛋糕哪款最推？」　網笑曝關鍵指標！常客：看過有人衝刺去搶

鋼鐵抗疫將滿百天！承諾每天開記者會「陳時中98天沒休假」　率防疫五月天緊守台灣

快訊／防社區感染！五一連假趨近…高市府組「快速反應小組」

維修列車調度不慎！害5員工跌落送醫　台鐵曝事故經過「2車非對撞」

穿越時空的百年秘徑　淡蘭古道推最潮登山指南、山系型人必備周邊

海軍下船奔摩鐵找女友「0人感染」！他驚呆：全戴口罩純聊天？　網解答了

瀏覽疫情資訊！3周後手機突黑屏...開關機卻正常　隔天「4年存款剩183元」

台鐵也跟進！4/27起實施「類梅花座」　單人乘車優先賣靠窗座位

噁男緊身裝闖台藝大騷擾33女大生　逼近露怪微笑喊「要當我老婆？」

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

愷樂深夜向周揚青道歉「誠心說對不起」　爸爸9年前逼問羅志祥：何時下聘？

台中身障父女谷關擺攤遭歧視　被嗆「社區沒出矮ㄟ」：很心酸

新手爸火噬亡...目睹「老公被抬出」　她哭斷腸緊捏雙手：孩子才剛1歲

阿虎曝「和大根談心」：他有在反省！　沒參加過小豬轟趴？「沒有被受邀」

錢櫃大火釀5死！消防隊長曝「5項消防設備全關」：嚴重人為疏失

他好奇「全聯蛋糕哪款最推？」　網笑曝關鍵指標！常客：看過有人衝刺去搶

鋼鐵抗疫將滿百天！承諾每天開記者會「陳時中98天沒休假」　率防疫五月天緊守台灣

快訊／防社區感染！五一連假趨近…高市府組「快速反應小組」

維修列車調度不慎！害5員工跌落送醫　台鐵曝事故經過「2車非對撞」

穿越時空的百年秘徑　淡蘭古道推最潮登山指南、山系型人必備周邊

海軍下船奔摩鐵找女友「0人感染」！他驚呆：全戴口罩純聊天？　網解答了

瀏覽疫情資訊！3周後手機突黑屏...開關機卻正常　隔天「4年存款剩183元」

台鐵也跟進！4/27起實施「類梅花座」　單人乘車優先賣靠窗座位

噁男緊身裝闖台藝大騷擾33女大生　逼近露怪微笑喊「要當我老婆？」

國表藝各館團推「特別方案2.0」　朱宗慶曝跟鄭麗君部長講電話到深夜1點

限時2個月！杏桃鬆餅屋祭邪惡新品　4層鬆餅尬焦糖檸檬片、香檸起士奶油必吃

不斷更新／錢櫃罹難者投保初步清查出爐！　5家壽險公司迅速啟動理賠

道地的尚讚！台中浮誇系泰式料理　「火山排骨」酸辣滋味太療癒

梵克雅寶重量級祖母綠為戀人引路　重現《羅密歐與茱麗葉》浪漫橋段

男友堅定表明「我不是貓奴」！　隔天破功抱暫住小三浪漫跳舞

SBL冠軍賽／蔣淯安有望首位SBL、NBL雙冠　並連續取得　

匯損吃獲利！聯電Q1毛利19.2%飆近12季新高　每股僅賺0.19元

夏天吃冰「瞬間軟掉」！醫曝3原因導致敏感性牙齒…嚴重恐需手術

不滿呼籲調查病毒起源…陸大使揚言「拒買澳洲貨」　澳外長霸氣回應！

印度手機市場掀中國風！　Vivo Q1 出貨量首度超越三星

生活熱門新聞

清純妹求P圖！老司機「解鎖深海溝」

鄉民納悶找嘸「周揚青爸」資料…網曝：查不到才可怕

陳時中首鬆口跟記者開玩笑「你先問、我OK」

張上淳證實！國內曾出現三採陰後又復陽個案

獨／男入珠腫寶特瓶大…一擠珠子跳出　妻秒炸「塞回去」

今雨區曝！五一連假天氣出爐　專家曝颱風恐生成時間

消防員「濕毛巾掩口鼻是一種迷思」

連續15天無本土案例「今日一樣0確診」

全台234熱點亮人潮警示　林佳龍說話了

絕望30分鐘！707包廂脫逃過程曝光

萬華流氓藥師理智線秒斷　怒曝「實名制口罩」真相

民眾能Help！4步驟捐口罩助世界

陳時中介紹「桌上有一盆玫瑰花」 結果是荷蘭贈的鬱金香

提一整籃雞翅上門！隔壁店家「要求幫忙炸」

更多熱門

相關新聞

5月好發期　防疫登山也要防蜱蟲

5月好發期　防疫登山也要防蜱蟲

新冠肺炎疫情未減，戶外登山成民眾活動首選，玉山國家公園日前提醒，俗稱壁蝨的「蜱蟲」是「萊姆病」、「發熱伴血小板減少綜合症」等傳染病媒介，致死率高達17%，5月將進入好發期。提醒登山遊客要做好自我防護，以免遭「小惡魔」叮咬染病。

衝上玉山「腳很酸、覺得冷」狂打急救電話！

衝上玉山「腳很酸、覺得冷」狂打急救電話！

PALLADIUM「橘標防水RCYCL」迎戰雨季

PALLADIUM「橘標防水RCYCL」迎戰雨季

父母帶3歲兒登玉山po文引熱議

父母帶3歲兒登玉山po文引熱議

登山客驚見白骨腐屍！　警大叫「來幫你的」...馬上發現

登山客驚見白骨腐屍！　警大叫「來幫你的」...馬上發現

關鍵字：

淡蘭古道登山健行地圖周邊商品明信片雨衣運動毛巾百年古道

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

野生2藝人坐路邊喝咖啡！

人妻偷吃同事讚：1天5次都可以！夫見「亂射」崩潰

愷樂停錄《娛百》1個月40萬飛了！　觀眾喊拒看

桃園男家中遭割喉亡！父母見屍掩護：摔死的

茵芙掀「家暴內幕」！右眼大片瘀血…藥師急打求助專線

羅志祥喜歡愷樂什麼？十指緊扣影片曝光

愷樂道歉後...周揚青首發聲「1符號」曝光「屠豬」行動下一步！

揭羅志祥獨寵愷樂內幕！

羅志祥、周揚青「私密對話截圖」曝光

還原「錢櫃7樓驚恐逃生」　新秘收驚：以後不敢唱歌了

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

愷樂爆當羅志祥小三《娛百》收視率出爐！

美19歲左投飆164火球　日網友嚇呆

更多

最夯影音

更多
錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了

錢櫃搏死神！恐怖內部畫面曝光　他發IG限動「救我」：真的不行了
愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

愷愷看到愷樂道歉「剛好和周揚青通話」　心疼閨蜜：她的目的不是要報復！

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

「周揚青長信批羅志祥」吳宗憲：意外沒提到我！　聽到大根喊告網友...酸「等你變巨根」

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

《康熙》最帥消防員求婚十年女友　拍片練習100天：妳願意嫁給我嗎

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

每日上百人瞎問！藥師理智線秒斷 「來糟蹋我的嗎」曝實名制口罩辛酸

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面