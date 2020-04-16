登山客驚見「白骨腐屍」　警「找不到」大叫：來幫你的...馬上發現！

▲登山客於大帽山郊野公園發現屍體。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同。）

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大帽山驚現駭人腐屍。1名姓何的行山客昨日（14日）途經大帽山郊野公園山谷時，察覺叢林間有異物，附近遺下背包及被鋪，行山客初時不以為然，回家後感心緒不寧，今日再到山谷查個究竟，赫然發現1具屍體。由於屍體頭部已腐爛見骨，估計已死去一段時間。

何先生急忙報警，並帶警員上山「尋屍」，但期間發生一段小插曲，因眾人抵達山谷時一度未有發現，何先生立即大呼：「你出來啦，我們來幫你的！」未幾在不遠處發現屍體，並撿獲一個背包，內有一部手機，警方正調查死者身份及死因。

▲屍體已經腐爛見骨，估計已死去一段時間。

報案人何先生有十多年登山經驗，他指昨午2時許在大帽山行山時，打算抄小路登山，其間察覺山谷有異物，「有背包，有被子，一直想遺漏了什麼」。何先生當時不以為然繼續行山，但回家後開始感到心緒不寧，憂心忡忡，因此今早重返現場，細心觀察驚覺是一具屍體，之後趕到荃灣警署報警，再買香燭拜祭。

今日下午近4時，警方到場後由何先生帶領落山谷，但一時間未有發現，何先生遂在場大叫：「你出來啦，我們來幫你的！」警方其後在附近位置發現一具屍體，並在旁邊檢獲一個紅白藍膠袋、一個黑衣背包內藏手機及一袋物品，警方正調查死者身份及死因。





▲警員接報到場，落山谷搜索屍體。

▲現場有一個紅白藍帆布袋。

▲發現屍體的行山客何先生在場拜祭，盼死者安息。

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