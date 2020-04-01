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健行控、道友們出發囉！淡蘭古道10條深度遊　防疫野行剛剛好

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新北市政府觀光旅遊局推「淡蘭古道-剛剛好，野行！」遊程（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲新北市政府觀光旅遊局推10條淡蘭古道深度遊，鼓勵大人、小孩在防疫期間可以到大自然走走。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供，以下同）

生活中心／新北報導

健行控、道友們出發囉！疫情期間出外走走步道，強身健體，有益身心健康，還可以看見台灣山林之美，比出國更好玩，淡蘭古道剛好提供了全戶外、小團體的古道野行，10條深度體驗遊程不但要讓你忘卻疫情煩惱，還有限定的淡蘭周邊商品套組，包括淡蘭印花雨衣及淡蘭古道北路精裝防水指南，除提供相關淡蘭旅遊資訊，其中特別設計規劃了集章頁面，讓你蒐集完整淡蘭古道所有路段更有成就感，但前100份只送不賣，想搶先取得的人手腳要快！

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►詳情可洽新北市政府觀光旅遊網https://tour.ntpc.gov.tw/ ，或淡蘭道臉書粉絲專頁https://zh-tw.facebook.com/walkTKT/

新北市政府觀光旅遊局推「淡蘭古道-剛剛好，野行！」遊程（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

健行控、道友們出發囉！淡蘭古道10條深度遊　防疫野行剛剛好（圖／新北市政府觀光旅遊局）

新北市政府觀光旅遊局推「淡蘭古道-剛剛好，野行！」遊程（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲為了完善旅行體驗，新北市政府觀光旅遊局推出淡蘭古道北路精裝防水指南，結合美學、文史和地圖資訊視覺化，提供淡蘭旅遊資訊。這份精美指南一亮相，隨即在網路上引起話題，許多網友敲碗「超想要」，不過只有前100位參與民眾才有機會拿到。

擁有原始山徑、山村聚落，充滿歷史文化背景的淡蘭古道，曾是清朝時期北部「淡水廳」至東部「噶瑪蘭廳」間往來的路徑，近年深度旅遊風氣盛行，這條留下先人足跡的秘境知名度隨之大開，吸引越來越的多人尋訪古道魅力，在悠悠小徑中享受片刻寧靜，踏在為了通行而開闢的道路上，與前人心神交會彷彿穿越時空，淡蘭古道也因此多了一個「台版朝聖之路」封號。

淡蘭古道之所以迷人，另一大原因就在於多變的玩法。新北市政府觀光旅遊局特別整理推出「淡蘭古道－剛剛好，野行！」10條體驗遊程，主要分為「達人聚落體驗」以及「山徑探索」兩大主題，其中6條達人走讀聚落遊程，是由在地服務據點夥伴所打造出淡蘭道上獨一無二的深度體驗，包括雙溪「食光時光」及「探古尋柑腳城」、貢寮「雞母嶺田野情」、石碇「訪山城鑽」及「洄游十八重溪」、坪林「韻茶香品」；山徑探索遊程則依難易度等級推出「親子樂遊」、「逃離城市」、「三五好友」、「挑戰自我」等4條山徑路線，提供民眾多元選擇。這10條深度體驗遊程，目前都能在大島、偏愛、真程3間旅行社平台預約成行。

新北市政府觀光旅遊局推「淡蘭古道-剛剛好，野行！」遊程（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲淡蘭古道北路－燦光寮古道。

新北市政府觀光旅遊局推「淡蘭古道-剛剛好，野行！」遊程（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲依個人偏好，可選擇不同難易度的山徑探索路線。

新北市政府觀光旅遊局推「淡蘭古道-剛剛好，野行！」遊程（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局推「淡蘭古道-剛剛好，野行！」遊程（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局推「淡蘭古道-剛剛好，野行！」遊程（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲10條「淡蘭古道-剛剛好，野行！」的遊程規劃，既可以滿足探索山徑的渴望，也可以到山村農家作客，像是走訪雞母嶺、坪林或柑腳驛站，體驗純樸可愛的人文風情。

值得一提的是，為了深化遊客對淡蘭古道的認識，新北市政府觀光旅遊局與在地聚落共同合作，在沿線聚落發掘10處具備旅遊服務能量的友善空間，分別位於雙溪、貢寮、泰平、牡丹、柑腳、石碇、坪林等處，合作對象包括在地商家、文史工作者、小農與返鄉青年等，除設立淡蘭服務據點，提供遊客獲取資訊及休憩的空間，也是正夯的打卡熱點。

新北市政府觀光旅遊局推「淡蘭古道-剛剛好，野行！」遊程（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局推「淡蘭古道-剛剛好，野行！」遊程（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局推「淡蘭古道-剛剛好，野行！」遊程（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲遊客在沿線聚落可以找到淡蘭服務據點，獲取資訊及休憩的空間。

防疫期間應盡可能避免密閉空間和人潮聚集的地方，但又想出門透氣，不如走到戶外擁抱大自然，到淡蘭古道走走登山步道，地方空曠能與他人保持一定距離，一邊健行一邊呼吸新鮮空氣與吸收芬多精，全身舒暢心情好，而且10條遊程有適合親子的輕旅行，也有難度較高的達人等級山路，不論大人小孩都能找到有深度、豐富又玩不膩的在地體驗。

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