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父母帶3歲女登玉山慘遭「網友圍剿」　玉管處講出「三個字」

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▲申請攀爬玉山沒有任何「年齡」限制，一對父母親帶3歲女兒爬玉山，將艱辛過程記錄po網分享，引起網路熱烈討論。（翻攝自PTT）

▲申請攀爬玉山沒有任何「年齡」限制，一對父母親帶3歲女兒爬玉山，將艱辛過程記錄po網分享，引起網路熱烈討論。（翻攝自PTT）

記者張弘昌／南投報導

一對年輕父母親在PTT論壇po文，分享帶3歲1個月女兒，輕裝爬玉山「走在夢想的路上」心得，並表示對山友的勸阻一律回絕，過程雖辛苦，但意志堅決。引網友砲轟，輕忽登高山危險「根本是在玩命」。家醫科醫師陳崇賢也發文提醒，要提防急性高山症，千萬不可冒險逞強，要有緊急後撤規劃。

玉山國家公園管理處副處長林文和表示，向國家公園申請攀登玉山主峰，並沒有任何的「年齡」限制，也曾有盲人及肢體行動團體成功登頂過玉山。但年紀太小，沒做好體能身心體能評估，還是「母湯」貿然上山，以免陷入「進退兩難」險境。

請繼續往下閱讀...

碰到國、高中以下孩童，報名隨隊登爬玉山，玉管處受理申請登記時，並不會有任何年齡的限制，且都會特別個別圢電話提醒了解，有沒有做好行前體能訓練，請專業醫師評估或諮詢身心體能，能否適應海拔高度驟升環境變化，以及急性高山症、體力不支等緊急應變後撤計劃。

玉管處副處長林文和表示，雖登爬玉山沒有任何年齡限制，但眾多山友周知，登爬高海拔山區時，連大人都潛在突發「急性高山症」危險，幼童更是要審慎評估考量，身心體能及心肺功能問題，所以「不建議」帶幼兒同行。

林文和巡山時，曾碰過小學學童，跟著父母「苦」爬玉山，一路上看到年幼臉龐，露出疲憊無奈神情......。孩童無法說「不」、被「硬逼」情況下，雖符合父母親或親友的期望，一路痛苦隨隊攀爬過程，日後恐對高山留下負面印象。

站在親近高山、大自然環境教育立場，國家公園未設登高山年齡門檻。林文和表示，不反對帶孩童爬高山，但務必做好孩童體能及高山症等健康評估，建議多人隨隊前行，以及做好緊急後撤應變計畫。最重要的是，連大人體能都快無法負荷時，千萬不能逞強、硬撐，冒險揹負著小孩登山，以免發生危險。

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