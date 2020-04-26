防疫登山也要防「小惡魔」　蜱蟲帶法定傳染病叮咬嚴重恐死

▲玉山國家公園提醒民眾，蜱蟲5月是好發期，應做好自我防護。（圖／疾管署提供）

記者李忠憲／南投報導

新冠肺炎疫情未減，戶外登山成民眾活動首選，玉山國家公園日前提醒，俗稱壁蝨的「蜱蟲」是「萊姆病」、「發熱伴血小板減少綜合症」等傳染病媒介，致死率高達17%，5月將進入好發期。提醒登山遊客要做好自我防護，以免遭「小惡魔」叮咬染病。

蜱蟲俗稱壁蝨，也叫做「八腳怪」，經常棲息在草叢或樹林裡，一旦人類及動物經過，就會攀爬腿部叮咬。由於肺炎疫情尚未趨緩，許多民眾開始戶外登山，運動防疫，但每年5月是蜱蟲的好發期，玉山國家公園日前在臉書發文提醒民眾，登山時要注意蜱蟲叮咬。

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玉山國家公園表示，蜱蟲常出現在山區野外，叮咬人後到死都不鬆口，山友形容為「小惡魔」。根據疾管署資訊，蜱蟲除了是萊姆病、蜱媒腦炎等疾病傳染媒介，更會引發已列為第四類法定傳染病的「發熱伴血小板減少綜合症」，嚴重者會死亡，致死率最高達17%。

▲▼登山民眾應做好自我防護，避免遭蜱蟲叮咬，若遭叮咬應立即就醫。（圖／疾管署提供）

他們也說，「發熱伴血小板減少綜合症」每年發生在5月到10月，主要在山區及丘陵地區，引發病媒是長角血蜱。4月至10月為蜱蟲活動季節，應避免在草地、樹林等環境中長時間坐臥。民眾也應穿淺色長袖衣褲、手套、長靴等保護性衣物，並將褲管塞進襪子或鞋子裡，防止遭叮咬。衣物及皮膚裸露處，可使用含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）的防蚊蟲藥劑。

衛福部南投醫院也分享個案說，曾有1名山友到山區登山，回家洗澡時發現腹部竟遭蟲子叮咬。他用手拔不起來，用指甲剪剪斷蟲體，沒想到小蟲死了還是不鬆口，只好趕緊就醫。醫師檢查發現這隻小蟲是硬蜱，因為口器有倒鉤，硬拔會讓倒鉤卡在皮膚，就往皮肉裡面鑽，就算死了，口器仍牢牢夾住拔不出來，經醫師處理才取下蜱頭。

醫院表示，蜱蟲體型最大可到2公分，除了人類，毛小孩也容易被蜱蟲叮咬，萬一被叮咬，應盡速小心摘除或就醫處理，並在就醫時要將旅遊史、動物接觸史主動告知，方便醫師診斷治療。

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