衝上玉山「腳很酸、覺得冷」狂打急救電話！　救援人員崩潰：真的很無奈

▲玉山國家公園管理處表示，疫情期間一到天黑求救電話接不完。（圖／玉山國家公園管理處提供）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，空閒時間大部分民眾都只待在家不敢出門，不過有些人悶不住認為往「戶外」跑最安全。但請注意了，玉山國家公園管理處今（23日）發出聲明指出，想要往山上衝沒關係，但有3樣必備物品一定要隨身帶，否則最近一到天黑求救電話接不完，很無奈。

管理處表示，疫情悶不住，想要往山上衝，但請先等一下，看看自己準備好了嗎？實在是因為最近天黑求救電話接不完，各種理由很傻眼，包括鞋子壞掉、沒有頭燈、鞋子磨腳、只穿薄外套覺得冷、没想到下坡路腳很酸、很累走不到。

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▲救援人員崩潰，救援電話理由竟是鞋子磨腳、只穿薄外套覺得冷，還有很累走不到。（圖／玉山國家公園管理處提供）



以上情況讓不少人網友看到覺得是在哈囉？有網友更說「台灣最美的風景還是風景」、「把玉山當象山」，支持救援人員要收費，這些人太白目了，登山三寶浪費國家資源。管理處指出，最近這類案件層出不窮，救援人員更是身心俱疲，因此真的要再次提醒，不論大家走的是高山行程或郊山行程，以為自己會單日往返或是更多，背包中有3樣必備物品，請別離身。

3樣必帶品包括「雨衣褲」：避免天候不好導致失溫，當然加保暖衣物更保命。「頭燈」：永遠要有摸黑的準備，不然突發狀況需在野外過夜，燈光也是很好的慰藉。「手機」：其實應是地圖及指北針，但是現代人好像多改用手機地圖APP取代，沒關係，重點是要時時掌握自己所在的位置。

▲ 玉山國家公園管理處強調，要衝上山記得帶雨衣褲、頭燈和手機。（圖／玉山國家公園管理處提供）



管理處強調，出發前請再確認「電池或行動電源」帶了沒？有沒有做「高度適應」（了解自己高山反應的情況），「體能訓練」好了沒？和「裝備的堪用程度」，新買的鞋子要多穿幾次先穿軟，好幾年沒穿的鞋子也多穿幾次去爬郊山。因為在山頂向救援人員說：「我人很好沒受傷，只是鞋子壞了而已」，同仁會很難決定該怎麼幫忙？

管理處向《ETtoday新聞雲》表示，通常單日往返都會在傍晚前就下山離去，但以昨天其中一個例子，有登山客疑似身體狀況不佳，走比較慢，天又黑了因為害怕，打了求救電話，救援人員上去陪著走下來。管理處強調，其實平常有什麼急需幫忙的都會馬上前往，畢竟這是該做的事，有時甚至也會背遊客下山。只是還是必須呼籲，上山前一定要查清楚氣候和該帶的物品是否有備齊，才不會造成後續一連串麻煩。