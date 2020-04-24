生技公司超暖心　贈社福機構防疫物資對抗新冠肺炎

▲生技公司將防疫物資捐贈給社福機構。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

在12年前的融海嘯，一間生技公司創辦人無意間看到一篇惠明盲童也遭受景氣影響缺少善心捐款而難營運下去的新聞開始，便決定只要行有餘力便會回饋社會，10多年來捐贈過各地弱勢團體機構、公民營單位。竹東偏遠教養院、新竹各育幼院以及高雄市山地門育幼院、台南市育幼院等，並擴及到各地街友中心。

據了解，該間生技公司多年來從事電商平台及醫療用品相關的業務，今年因疫情影響，各產業的營運都備受考驗，有鑒於許多單位的防疫物資常常不足，希望可以幫助大家的安全多一分保障，呼籲更多社會企業一起關心防疫，各基金會的防疫更不能間斷，也盼望我們在回饋社會的同時，社會大眾也能像以往那樣關注特殊團體的需求。 今年以來亦捐贈過物資給社團法人台灣怡心寶貝社群協會、高雄市社會局、社團法人高雄市街友協會、惠民盲童協會、中國佛教協會等等。

4月份起，生技公司得知華山社福基金會、台灣兒童家扶基金會、勵馨社福基金會等社福機構有防疫商品的需求，特別捐贈額溫計100支、液滅菌500ml消毒水300罐，除了對防疫盡一份心力，一起伸出雙手齊心送暖，挹注更多良善力量，讓這世界充滿溫暖關懷的情意。