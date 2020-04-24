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雙邊合作「武漢P4實驗室」遭中國獨攬　法媒：法國天真犯錯

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲「武漢P4實驗室」全名為中國大陸武漢國家生物安全四級實驗室。（示意圖／路透）

文／中央社

中法合作興建的武漢P4實驗室，因被控外洩肺疫病毒受舉世矚目。據法媒報導，實驗室建成後，中國直接踢開法國，法國根本沒參與運作，雙方合作早就名存實亡，法國因為天真相信中國犯了錯。

法國國際廣播電台（RFI）23日報導，武漢P4實驗室全名是中國科學院武漢國家生物安全實驗室，於2015年1月建成、2018年1月啟用。

報導指出，當初中法合作興建武漢P4實驗室，法國研究細菌戰、外交與國防事務的專家，以及法國國防部總秘書處（SGDN）持保留態度，因先前法國資助中國成立的幾個P3實驗室下落不明，質疑中國必定也會以同樣方式使用P4實驗室，猶如「令人不寒而慄的缺乏透明度」，淪為「生物武器庫」。

報導說，但是專家的意見被忽略，政客們核准這項計畫，闢建這座實驗室，由法國15家非常專業的中小企業提供頂級技術支援，光是其密封性，足可媲美法國核子動力潛艇。

報導指出，合作興建武漢P4實驗室計畫的隨後發展顯示，那些猶豫的人是對的。報導引述費加洛報（Le Figaro）說，一位專家表示，與中國的合作，法國處於弱勢，因為法國不同於美國，只是個中等強國，無法承擔停止一項計畫遭受隨之而來的經濟報復，「有時，我們由於害怕被敲詐而走得更遠」。

報導引述一名外交官表示，法國當局「因為天真犯了錯。他們認為中國人是可以信任的。」他補充說，此案「一直很複雜，我們有書面保證，但不確定是否可以讓這些保證得到執行和遵守」。

▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）

報導指出，像是雙方原本敲定，50名法國研究人員到武漢P4實驗室技術指導5年，但這些人至今從未離開法國；起初大力支持這項計畫的法國製藥巨賈梅里埃（Alain Merieux）甚至辭卸雙邊委員會主席並說，這是一種非常中國化的工具，即使武漢P4實驗室是法國技術協助開展的卻屬於他們（中國）。

中國踢開法國介入的武漢P4實驗室，則是漏洞疏失百出。報導引述華盛頓郵報（The Washington Post）說，2018年1月，受邀參觀的美國大使館成員向華府示警，這個研究蝙蝠冠狀病毒的機構安全措施不週全。

報導並引述「中法危險關係」（France-Chine: Les Liansons dangereuses）作者依桑巴德（Antoine Izambard）表示，他們建造可容納250名研究人員的宏偉建物，但目前人還未到齊，實驗室距離可完全運行的階段還非常遙遠。

報導指出，雖然疫情爆發後的武漢封城當天，中國當局聲稱關閉P4實驗室，但3月中旬，P4實驗室與一家中國生物技術公司合作曾執行疫苗實驗，並將滅活的病毒注入志願者體內。

巴黎巴斯德研究所（Institut Pasteur）研究員坦基（Frederic Tangy）直指這種滅活的病毒疫苗「存在加劇疾病的風險。這是一場災難。這是最糟糕的事情。」

據報導，對此，曾參與武漢P4實驗室計畫的法國政要，包括被稱為「中國人民好朋友」的前總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin）與曾參加實驗室開幕典禮的另位前總理卡澤納夫（Bernard Cazeneuve），都沒有任何相關公開發言。

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