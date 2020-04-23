陳其邁憶學生時代「陳建仁是老師」：轉眼間...台灣公衛前進一大步！

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院院會23日拍板公共衛生師法草案，行政院副院長陳其邁透過臉書分享台灣公衛的「一大步」。陳其邁也回憶起學生時代，當時教流行病學的老師正式如今的副總統陳建仁。

陳其邁回憶，1991年，自己進入台大醫學院公共衛生所預防醫學組就讀。當時，陳建仁教授教流行病學，現在成大的王榮德教授教流行病學方法論，林瑞雄教授教公共衛生學導論、詹長權教授教危險性評估，「一轉眼，我從學校到今天在行政院的院會，蘇貞昌院長拍板，通過了公共衛生師法草案。這是台灣公共衛生史上的一大步。」

陳其邁表示，畢業那一年，台大公衛學院從1993年從醫學院獨立出來後，論文指導教授林瑞雄擔任了首任院長。公衛學院亟需新的教學空間，老師找了已是立法委員的自己，一起爭取台大現在的公衛大樓。目前，台大公衛學院已是亞洲第一所通過美國公共衛生教育委員會CEPH評鑑的公衛學院，成為世界一流頂尖的公衛學院。

陳其邁提到，1998年，腸病毒肆虐，政府防疫多頭馬車。因此，當年擔任立委時，推動將衛生署防疫處、預防醫學研究所、檢疫總所整併為一，最終成為今天的疾管署。2003年，擔任黨團幹事長，發生了SARS，因此提案推動SARS條例。到這次防疫中，公衛學者包括詹長權教授、陳秀熙教授、何美鄉教授、張鴻仁教授、郭旭崧教授、陳保中教授及方啓泰教授都是行政院重要的諮詢對象，提供專業的防疫政策的建議。

陳其邁說，這幾次的疫情，更有無數的公衛系畢業生參與其中。前幾天，還有一個學弟碰到自己，高喊一點也不後悔唸公衛學院，雖然很辛苦，要下鄉，做田野調查。

陳其邁表示，今天行政院院會通過公共衛生師法草案，將公衛人員納入專門職業及技術人員制度，對其業務範圍、責任及管理等事項加以規範，有效管理並提升台灣公衛服務品質。未來法案經立法院審查通過後，目前數萬名公衛專業人員、與相關系所畢業生，將可以在考取國家考試後，取得公共衛生師證照，對我國衛生醫療政策、社區衛生服務、促進民眾健康、流行病學調查研究、健保及衛生教育，守護台灣全民的健康。