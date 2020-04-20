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診所成本增加恐面臨倒閉　陳其邁提出3辦法解套

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▲▼中華民國診所協會全國聯合會拜會陳其邁。（圖／中華民國診所協會全國聯合會提供）

▲中華民國診所協會全國聯合會拜會陳其邁。（圖／中華民國診所協會全國聯合會提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

中華民國診所協會全國聯合會17日向行政院副院長陳其邁透露，政府雖然配給診所醫療口罩、少數拋棄式隔離衣等防疫物資，但事實上，診所增加許多成本，如詢問旅遊史、量體溫人力、購買額溫槍、面罩、酒精、漂白水或備用防護衣、補購N95口罩及隔離衣等。陳其邁聽聞後，提出3點辦法，並允諾會強化基層醫護對防疫工作的重要性。

診所協會全聯會理事長塗勝雄、副理事長蕭敦仁、陳俊宏、鄭熙騰、蔡昌學，以及高雄市診所協會理事長楊宜璋、醫師公會全國聯合會副秘書長林工凱、診協全聯會秘書長黃致仰一行8人17日拜會陳其邁，並提出「Clinics Can Help」，表示面對隨時可能疫情爆發的關鍵點，基層診所提出將以「醫療群」為單位，配合政策在足夠防護情況下，願意為「分級防疫」提供無私無我的犧牲奉獻。

楊宜璋指出，一旦國內爆發社區感染疫情，診所在分級分流扮演重要角色，社區醫療群可透過遠距醫療而承擔部分居家檢疫、居家隔離及民眾自主健康管理者的居家健康關懷工作，尤其配合政府防疫措施及相關配套的超前部署，醫療群必要時還能支援合作醫院或衛生所進行RT-PCR採檢或血清學快篩檢驗工作。

陳其邁表達對基層診所醫師的肯定與感謝之際，也非常關心目前診所實際收到政府發給N95口罩與隔離衣情形。塗勝雄表示，防疫不能只靠中央主管機關撥補，還要有長期抗戰準備，尤其民眾生病就診的第一線接觸對象就是診所醫師，其中可能潛藏一些新冠肺炎疑似病患、甚至是確診個案，醫師為了保護所有就診患者的健康與安全，必須全程穿著防護衣及護目鏡，且用完就得丟棄，無形中增加許多防疫風險成本支出

▲▼中華民國診所協會全國聯合會拜會陳其邁。（圖／中華民國診所協會全國聯合會提供）

鄭熙騰透露，因疫情緣故，基層診所已有零星行政護理櫃檯人員離職，為避免診所倒閉、患者全部湧到大醫院導致防疫缺口，診所經費充足做好清潔消毒工作，才能徹底為防疫把關，讓全民安心就診。

陳俊宏也說，若診所員工染疫，雇主須負擔職災賠償責任，雖然診所員工沒直接照顧新冠肺炎確診患者，但許多疑似病患多到基層診所就醫，由於無症狀也可能傳染病毒，基層醫護人員隨時暴露在染疫風險，不止防疫物資成本增加，染病風險及賠償責任也很沈重，呼籲政府能否考量現況給予第一線診所風險津貼補助。

另外，蕭敦仁與林工凱也針對醫事稅賦優惠方案提出建議，防疫物資目前除了醫療口罩、少數拋棄式隔離衣有政府配給，診所其實增加許多成本，如詢問旅遊史、量體溫人力、購買額溫槍、面罩、酒精、漂白水或備用防護衣、補購N95口罩及隔離衣等，這些都會讓醫療執業成本增加，希望政府能調高109年診所執業所得成本，從現行的80％提高至90％，多少補貼一些防疫風險成本。

蔡昌學認為，醫護賣命守護全民健康，藥師協助販售口罩，同樣奉獻心力守護社區，對於健保開辦前就一直沿用至今的不合理診療與診察支付點數給付，如果政府有意調整健保總額內藥事服務費支付標準，希望這次也能全面檢討，比照藥師調漲調劑費。

陳其邁聽聞後十分感謝診所醫護人員的辛勞，不時用筆記錄重點。對於基層診所因為防疫所衍生出來的風險成本與津貼補助，陳其邁表示，將通盤考量給予協助，並允諾會強化基層醫護對防疫工作的重要性，未來將與財政部協商提高診所執業成本；並安排社區醫療群，協助民政單位遠距照顧患者；同時，比照醫院，協助診所申辦銀行貸款。

陳其邁也化身公衛學堂講座教授，以圖表數字跟與會代表分享普篩採檢時機，並強調提早發現確診者與盡力疫調找出接觸者的努力程度以降低R0，透過調整策略口罩、洗手、社交距離限制程度，讓R0病毒基本再生數低於1。

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