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陳建仁批WHO：1月底才宣告緊急事件為時已晚

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▲WHO,世界衛生組織,譚德塞。（圖／路透）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

副總統陳建仁接受英國《每日電訊報》專訪時表示，人與人的交流變得密切，世界就像個地球村，要分享資訊，讓資訊透明，並快速知會大家，這就是世界衛生組織（WHO）的任務，世衛一旦收到警示，就必須有警覺立即行動，並迅速因應，然而世衛1月底才宣告「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），為時已晚。

陳建仁指出，當2003年爆發SARS疫情時，世衛建立「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）警示制度，2009年H1N1新流感發生時，第一起病例出現後約一個月，世衛宣告PHEIC，當時僅3個國家受衝擊，世衛就宣告PHEIC，告訴大家「有危險喔，大家要小心！」因此，全世界都進行快篩，台灣也準備好瑞德西韋和克流感等抗病毒藥物，2009年5月爆發疫情，到了2009年9月，台灣很快就研發出疫苗，因為迅速獲得警示。

針對這次的新冠病毒，陳建仁說道，據說去年12月初就出現第一起病例，也有傳言是12月中，「但直到今年1月底世衛才宣告PHEIC，更糟的是，他們認為這個PHEIC只是受到全球關注的公衛緊急事件，不需要發出旅遊警示。」

陳建仁批評，「我難以理解的是，如果無須旅遊警示，世衛何需宣告PHEIC？當時，全世界已經有19個國家有病例，超過8,000個確診案例，所以為時已晚。」接收到負責收集資訊者的通告後，所有國家都必須保持警覺，並迅速因應，這非常重要。

▲▼陳建仁接受英國媒體《每日電訊報》專訪。（圖／翻攝《每日電訊報》官網）

▲陳建仁接受英國媒體《每日電訊報》專訪。（圖／翻攝《每日電訊報》官網）

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