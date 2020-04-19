何時解封？陳建仁：未來1年或1年半內過「半正常」生活

▲陳建仁接受英國媒體《每日電訊報》專訪。（圖／翻攝《每日電訊報》官網）

記者黃巈禾／台北報導

對於未來是否可能解除封境，副總統陳建仁表示，未來一年或一年半之內，或許就會有疫苗，但在這之前，絕對必須保持社交距離，只要過半民眾減少50％的社交接觸，就能有限度地繼續日常生活，過著所謂「半正常」的生活。

陳建仁近日接受英國媒體《每日電訊報》(The Daily Telegraph)的專訪。陳建仁指出，新冠病毒像流感一樣，具高度傳染力，大部分病例屬於輕症或無症狀感染者，會透過飛沫及污染區傳染，因此無法完全消除，而會與人類共存，如果是這樣的話，就會像2009年的H1N1新流感，因此，一定要準備好和這個病毒長期對抗，這也是必須研發快篩和抗病毒藥物的原因

陳建仁說明，有了快篩和抗病毒藥物，輕症病例就可以到一般診所進行快篩，一旦確診，可立即以抗病毒藥物治療，社區診所的醫師就可以治癒輕症病例，重症病例可送到醫學中心，醫學中心也可進行快篩及提供抗病毒藥物治療病患，治癒後病毒作用減低，就不會傳染人，使用抗病毒藥物治療病患時，是要治癒病患，並保護所有與病患密切接觸者不被感染。

陳建仁認為，未來一年或一年半之內，或許就會有疫苗，就可以像2009年流感疫情一樣，利用疫苗防疫，但在這之前，絕對必須保持社交距離，不需要停止所有活動，只要過半的民眾減少50％的社交接觸，大家就能有限度地繼續日常生活，只是要稍微設限，過著所謂「半正常」的生活。