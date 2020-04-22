「沒有國家能單獨對抗病毒」陳建仁接受《紐時》專訪：台灣成為公衛領域孤兒





▲陳建仁接受《紐約時報》專訪。（資料圖／總統府提供）

記者袁茵／台北報導

針對台灣對抗新冠肺炎疫情、全球合作抗疫及台灣參與世界衛生組織（WHO）等議題，副總統陳建仁日前接受美國《紐約時報》（The New York Times）專訪時提到，沒有任何國家能夠單獨對抗新冠病毒，台灣必須和世界其他國家一起努力。

陳建仁日前接受《紐約時報》專訪，《紐約時報》22日刊出專訪部分內容。

有關台灣對抗疫情的過程中，是否也積極爭取國際認同，陳建仁表示，「沒有任何國家能夠單獨對抗新冠病毒，我們必須和世界其他國家一起努力。」即使台灣情況比較好，但只要境外仍有疫情，台灣就還處在風險當中。

陳建仁也認為，這是一個讓人們了解台灣是優良世界公民的好機會，也嘗試和其他國家合作控制疫情，「維護全球健康，這就是我們正在做的。」

被問到台灣在爭取加入世界衛生組織或取得國際組織之會員資格上，是否有進一步成果？陳建仁說，仍然必須爭取加入世界衛生組織及參與世界衛生大會。雖然世衛說台灣有參與，但是台灣的參與是片段、受限的，並非完整參與，例如只獲准參加30％的專家會議，70％遭拒。

陳建仁強調，更重要的是，台灣從未獲得世衛西太平洋區署（WPRO）提供任何資訊，因此台灣的參與常是有前提的，必須得到中國的同意，這樣的參與對台灣十分不利。

「台灣被排擠在外，成為全球公衛領域的孤兒。」陳建仁表示，病毒無國界，希望經過此次疫情，台灣成為抗疫典範，有機會和各國分享台灣的知識、經驗及技術，讓全世界知道，台灣渴望成為全球醫衛大家庭的一員。

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