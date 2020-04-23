日媒：金正恩隨扈驚傳確診！急赴「第二官邸」躲避疫情　平壤鬧空城

▲ 金正恩視察前線遠端炮兵部隊發射火箭砲的訓練，親自指導發射。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）重創全球，北韓至今維持零確診。根據世界衛生組織（WHO）最新說法，北韓尚未通報任何確診個案，但有212人正接受隔離。日媒爆料，據傳接受心血管手術後病危的北韓領導人金正恩身體並無大礙，只是離開平壤，赴江原道躲避疫情。

WHO駐平壤辦事處處長薩爾瓦多（Edwin Ceniza Salvador）22日向《美國之聲》表示，根據北韓保健省每週向WHO提交的報告，北韓境內維持零確診，正接受隔離者則有212人。

根據這份報告，北韓截至本月17日累計對740人進行病毒檢測，結果皆為陰性。另自2019年12月31日起至今，累計25139人接受隔離，包括外國人。

另一方面，金正恩21日驚爆病危，至今經過2天，北韓官媒罕見沒有任何回應。日本《產經新聞》及《東京新聞》紛紛推測，眼看疫情擴散，金正恩可能是為逃離人口密集的平壤，前往江原道港口城市元山的別墅躲避。

《產經新聞》22日援引南韓情報當局說法報導，金正恩11日在平壤出席勞動黨政治局會議後，便和親信同赴元山地區。分析人士指出，隨著新冠疫情蔓延全球，金正恩可能已經離開人口密集的首都平壤，導致他的「病危說」快速瘋傳。

《產經新聞》指出，金正恩從小便經常到訪他目前停留的元山別墅（北韓稱「特閣」），2012年掌權後也幾度拜訪，幾乎成為繼平壤後的「第二官邸」。

《東京新聞》23日則根據多名對北韓消息人士說法報導，金正恩目前停留元山別墅。日本政府高層對此表示，金正恩正在自我隔離，於元山接受某種治療，狀況並不嚴重。

知情人士還向《東京新聞》透露，金正恩身邊的隨扈團隊有人確診，在平壤當局內部引起憂慮，也是金正恩前往元山避難的主因。眼看疫情長期化，金正恩在元山「遠距上班」的時間也可能拉長。

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